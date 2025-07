Carlos Fernando Galán reaccionó a unos audios revelados este martes 22 de julio a la opinión pública que mencionan un presunto plan para ejecutar un atentado en su contra. El mandatario capitalino detalló que ya tenía conocimiento de las amenazas desde semanas atrás.

Detalló que las autoridades lo pusieron en conocimiento sobre el aparente riesgo de su seguridad una vez interceptaron tal audio. Desde ese momento, manifestó el alcalde, detalló que ha estado en constante contacto con la Fiscalía y la Policía para tomar las respectivas medidas de seguridad.

Aunque dio a entender que la veracidad de la amenaza sigue en investigación, sentenció que la decisión final de la investigación quedará en manos de las autoridades competentes.

“Conocía esa información hace varias semanas, me fue presentada por la Fiscalía y la Policía… son ellos los encargados de evaluarla y determinar el sustento que tiene esa información y las medidas que se requieran. Confío en las investigaciones y estoy en contacto permanente con la Fiscalía y la Policía”, dijo Galán a través de Twitter.

El presunto plan del atentado contra el alcalde de Bogotá lo reveló Noticias RCN, que mostró una interceptación de una llamada. En ella, un supuesto criminal, identificado con el alias de ‘el Mono’, se muestra preocupado porque el ataque criminal se truncó porque capturaron a uno de los implicados.

“Se me cayó el sicario de Bogotá, el que mandé para matar al alcalde de Bogotá… se me cayó en Bosa, entonces, para que me ayude a sacarlo”, se escucha en la publicación que dio a conocer el canal.