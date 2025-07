Bogotá y Colombia se estremecen este 22 de julio tras la revelación de un audio que comprobaría la existencia de un plan para atentar contra la vida del alcalde Carlos Fernando Galán.

Noticias RCN dio a conocer una interceptación telefónica del pasado 9 de junio, en la que dos interlocutores —uno de ellos identificado con el alias de ‘El Mono’— conversan sobre un supuesto plan para asesinar al mandatario local.

“Se me cayó el sicario de Bogotá, el que mandé a matar al alcalde de Bogotá… se me cayó en Bosa, entonces, para que me ayude a sacarlo”, se escucha decir en el audio divulgado por el canal.

Sicario de 13 años habría recibido la orden de matar a Carlos Fernando Galán

De acuerdo con información entregada por Felipe Quintero, editor judicial de Noticias RCN, un menor de tan solo 13 años habría sido el encargado de ejecutar el atentado. Quintero reveló detalles adicionales del entramado criminal que buscaría acabar con la vida del hijo del excandidato presidencial Luis Carlos Galán, asesinado en 1989.

Según el periodista, esta nueva evidencia no solo vincula el caso con el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido semanas atrás, sino que también alerta a las autoridades sobre la preocupante instrumentalización de menores de edad en crímenes de alta gravedad.

La interceptación telefónica fue hallada en Bucaramanga, por lo que se estudian nuevos involucrados que estarían también relacionados con el atentado contra el senador del Centro Democrático.

🚨 #Atención 🚨| @NoticiasRCN conoció en #exclusiva el contenido de una interceptación telefónica del 9 de junio, dos días después del atentado contra Miguel Uribe, en la que se deja en evidencia un posible nuevo ataque contra una personalidad nacional ⬇️ pic.twitter.com/3pMXX6DZnk — Noticias RCN (@NoticiasRCN) July 23, 2025

