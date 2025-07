Aunque el país sigue conmocionado por el atentado contra Miguel Uribe Turbay, recientemente se dio a conocer una información sensible sobre la investigación, pero que en esta ocasión involucra al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Se trata de intercepciones telefónicas que fueron reveladas por Noticias RNC y que comportarían que se habría organizado un ataque contra el mandatario local.

Anteriormente, habían aparecido fotografías del político bogotano y de la fiscal Luz Adriana Camargo en el celular del sicario que atentó contra Uribe Turbay, pero esta vez aparecieron impactantes audios.

“Se me cayó el sicario de Bogotá, el que mandé a matar al alcalde de Bogotá… se me cayó en Bosa, entonces, para que me ayude a sacarlo”, se escucha en la publicación que dio a conocer el canal.

Se trata de un sujeto al que se le conoce como alias “El Mono” y un hombre, sin identificar, cuya ubicación sería Bucaramanga. Además, se habla de una mujer que podría estar implicada.

De acuerdo con el citado medio, las interceptaciones, que ya están en poder de la Fiscalía, son del 9 de junio, dos días después del ataque contra el precandidato presidencial.

La magnitud de este caso sacude profundamente a la ciudad de Bogotá y ha subrayado la necesidad de que las instituciones adopten una postura firme en favor de la seguridad y la justicia frente a ataques violentos contra líderes públicos.

🚨 #Atención 🚨| @NoticiasRCN conoció en #exclusiva el contenido de una interceptación telefónica del 9 de junio, dos días después del atentado contra Miguel Uribe, en la que se deja en evidencia un posible nuevo ataque contra una personalidad nacional ⬇️ pic.twitter.com/3pMXX6DZnk — Noticias RCN (@NoticiasRCN) July 23, 2025

¿Qué se sabe del atentado contra Miguel Uribe Turbay?

Según la narrativa presentada, un menor de 15 años fue hallado inmediatamente en la escena del crimen con en su poder una pistola Glock, arma utilizada en el atentado. Además de la captura del menor, otras personas han sido arrestadas, incluyendo a Carlos Eduardo Mora y Katherine Martínez, actualmente detenidos como presuntos coautores.

Pero las autoridades no han parado allí, un hombre identificado como William Fernando Cruz, presunto cuarto implicado, también fue aprehendido, a pesar de que aún no se ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre su arresto.

La pesquisa policial fue más allá, capturando también a un líder del mundo del hampa conocido como “El Costeño”, acusado de ser el cerebro detrás del atentado y responsable por la logística del mismo. Es función de la Fiscalía ahora esclarecer todos los responsables del intento de asesinato, incluyendo a los autores intelectuales del mismo.

