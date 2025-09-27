Escrito por:  Redacción Bogotá
Sep 27, 2025 - 6:56 pm

Un lamentable hecho se presentó en la tarde de este sábado, 27 de septiembre, en Bogotá, pues un grupo de jóvenes se encontraban merodeando el humedal La Vaca, en el sector de Kennedy, en Bogotá, y uno de ellos fue reportado como desaparecido.

De inmediato se activaron las acciones de rescate por parte de las autoridades, tanto de los Bomberos como de la Defensa Civil, y sobre las 4:00 de la tarde se confirmó que apareció el cuerpo sin vida del joven sumergido en dicho humedal.

Así lo confirmó el mayor Jonathan Camilo Salazar, quien lideró las búsquedas al respecto:

El menor fue identificado como Guillermo García, de 16 años de edad. 

Cabe destacar que desde varias horas antes la comunidad había advertido acerca de este grupo de jóvenes en la zona, ya que no es nada seguro y por eso las personas no deberían andar por allí.

Criminalística ya hace presencia en la zona para hacer el levantamiento correspondiente, pero también para avanzar en las investigaciones acerca de qué ocasionó la caída del joven, si fue un accidente o alguien lo empujó.

Así fue todo el operativo para encontrar al menor, minutos antes de confirmar su fallecimiento:

