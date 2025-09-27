Un lamentable hecho se presentó en la tarde de este sábado, 27 de septiembre, en Bogotá, pues un grupo de jóvenes se encontraban merodeando el humedal La Vaca, en el sector de Kennedy, en Bogotá, y uno de ellos fue reportado como desaparecido.

De inmediato se activaron las acciones de rescate por parte de las autoridades, tanto de los Bomberos como de la Defensa Civil, y sobre las 4:00 de la tarde se confirmó que apareció el cuerpo sin vida del joven sumergido en dicho humedal.

Así lo confirmó el mayor Jonathan Camilo Salazar, quien lideró las búsquedas al respecto:

#ATENCIÓN | Autoridades confirmaron la muerte del menor de 16 años que había caído en el humedal La Vaca, en la localidad de Kennedy. El mayor Jhonatan Camilo Salazar, subcomandante de la estación de Policía de Kennedy, informó que el cuerpo fue hallado sin vida tras labores de… pic.twitter.com/Iryxj2e6UN — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 27, 2025

El menor fue identificado como Guillermo García, de 16 años de edad.

Cabe destacar que desde varias horas antes la comunidad había advertido acerca de este grupo de jóvenes en la zona, ya que no es nada seguro y por eso las personas no deberían andar por allí.

Criminalística ya hace presencia en la zona para hacer el levantamiento correspondiente, pero también para avanzar en las investigaciones acerca de qué ocasionó la caída del joven, si fue un accidente o alguien lo empujó.

Así fue todo el operativo para encontrar al menor, minutos antes de confirmar su fallecimiento:

#BOGOTÁ | A esta hora Bomberos Bogotá (@BomberosBogota), con apoyo del Equipo Especializado de Salvamento, buscan a un menor que habría caído en inmediaciones del humedal La Vaca, en el barrio Amparo. Al lugar ya llegan funcionarios de la Secretaría de Salud y de la Policía… pic.twitter.com/GMRU1iGta0 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 27, 2025

