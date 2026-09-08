Por: Portal Bogotá

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Bogotá ha puesto en marcha una transformación significativa en sus programas sociales, centrada en ofrecer experiencias más humanas y empáticas a su población más vulnerable. De acuerdo con una reciente presentación protagonizada por los participantes del Centro Día La Montaña del Saber y del Centro Amar de San Cristóbal, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) busca dejar atrás la clásica feria de servicios que limita la atención a simples trámites y entrega de volantes. El esfuerzo apunta a convertir esos espacios en momentos de cercanía y auténtico acompañamiento.

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Durante la obra de teatro presentada por estos centros sociales, se expusieron dos modelos opuestos. Por un lado, una feria de servicios tradicional evidenció la frialdad y las barreras que suelen enfrentar quienes buscan orientación. Por el otro, la llamada "feria del cambio" mostró cómo el arte, la cultura y la emotividad pueden ser ejes centrales para conectar con quienes más lo necesitan, promoviendo la empatía y la inclusión.

Este giro responde a un análisis realizado en la propia localidad de San Cristóbal, donde una encuesta evidenció que el 76 % de las personas encuestadas desconocían qué es una feria de servicios y cuáles actividades pueden encontrar en ella. Esta problemática se recoge en el Plan de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’, el cual, específicamente en su numeral 39, reconoce la urgencia de fortalecer el vínculo entre ciudadanía e instituciones. A pesar del alto uso de los canales presenciales, persiste la percepción de que estos puntos carecen de efectividad. Según Tatiana Riaño, de la Subdirección Local de San Cristóbal, la apuesta se dirige a hacer de los funcionarios verdaderos anfitriones y facilitadores, y no simples informadores.

Con el nuevo enfoque, la SDIS ha diseñado cinco rutas innovadoras que van desde la "Ruta de la experiencia", donde se resaltan historias de éxito, hasta la "Ruta de la esperanza", que demuestra el impacto positivo de las Casas de Pensamiento en la vida de los niños. Estas rutas están pensadas para adaptarse a las necesidades concretas de la ciudadanía, convirtiendo las ferias en recorridos personalizados y útiles.

La finalidad central de este cambio, surgido en la Hackathon de Innovación Institucional, es dejar de ofrecer información dispersa y pasar a brindar experiencias transformadoras que ayuden a entender, medir y responder de mejor manera a las realidades locales. Así, la próxima feria de servicios, programada para el 20 de noviembre en San Cristóbal, será una prueba de si esta metodología realmente logra la conexión humana que exige el contexto actual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales diferencias entre la feria de servicios tradicional y la llamada "feria del cambio" en Bogotá?

La feria de servicios tradicional en Bogotá se caracteriza por una atención fría, informativa y con distancia entre los funcionarios y la ciudadanía, limitando el acceso real a la oferta social. En contraste, la "feria del cambio", de acuerdo con la Secretaría Distrital de Integración Social, promueve la empatía, la creatividad y experiencias vivenciales para conectar verdaderamente con la población, transformando la entrega de información en una oportunidad de inclusión y acompañamiento efectivo.

¿Por qué es importante el enfoque diferencial en las nuevas ferias de servicios de la Secretaría de Integración Social?

El enfoque diferencial en estas ferias es fundamental porque permite adaptar los servicios y recorridos a las realidades, intereses y necesidades específicas de cada participante, como lo informó la Subdirección Local de San Cristóbal. Así, se logra que cada persona viva una experiencia personalizada, facilitando una conexión más profunda con la oferta institucional y aumentando la efectividad en la solución de problemáticas sociales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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