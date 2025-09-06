En el barrio Gibraltar, en la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá, la comunidad quedó en estado de indignación tras descubrir que un hombre habría estado robando mascotas de sus vecinos para cometer actos indebidos en su contra. Los habitantes alertaron a las autoridades y, según confirmó la Policía Metropolitana de Bogotá al noticiero de CityTV, el sujeto ya fue capturado y está bajo investigación por los hechos.

Uno de los testimonios más estremecedores lo entregó Marco Antonio Roa, dueño de una perrita que fue raptada el pasado 24 de agosto. El animal resultó gravemente afectado por los abusos y tuvo que ser llevado a una clínica veterinaria. “Está muy enferma”, dijo Roa en entrevista con el medio mencionado, mientras relataba la angustia que ha vivido su familia.

De acuerdo con el director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), Antonio Hernández Llamas, al menos dos mascotas habrían sido víctimas de los ultrajes. El funcionario explicó que los exámenes veterinarios serán determinantes para confirmar la magnitud de los vejámenes. Además, el Idpyba ofreció acompañamiento psicológico y médico tanto a los animales como a sus familias, mientras se esperan los resultados de las pruebas clínicas.

La captura del hombre se produjo el 5 de septiembre en horas de la tarde, cuando intentaba raptar otro animal. Vecinos del sector lo siguieron hasta su vivienda y, junto con oficiales de la Policía, lo confrontaron. La comunidad exige que el sujeto sea judicializado por maltrato animal y hurto, y clama justicia frente a un caso que ha generado profundo rechazo. “Queremos que se haga justicia”, insistió Roa, voz que se ha convertido en el clamor de todo el barrio Gibraltar.

