La apremiante denuncia se produjo por parte de una madre de familia en la institución educativa distrital Ciudadela Educativa, ubicada en la localidad de Bosa. La denunciante aseguró a Citytv que todo empezó cuando en casa se percataron de algunas actitudes anormales en la menor.

“Mi mamá llegó y recogió a la niña. Ella le dice que tiene ganas de ir al baño y cuando la lleva al baño y dice que no puede hacer porque le duele”, contó la madre al noticiero local, exigiendo respuestas a la institución.

Adicionalmente, la mujer señaló que meses antes la niña de cuatro años había expresado no querer asistir al colegio, acto que inicialmente dejaron pasar por alto. “Hace como un mes no quería ir al colegio, pero no le vimos nada de malo. La profesora nos dijo que todo estaba muy bien y ya. Ahorita, la niña dice que no quiere volver al colegio”, expresó la madre, que prefirió ocultar su identidad.

La situación está siendo investigada actualmente por la Secretaría de Educación del Distrito (SED) y aunque aún no se tienen resultados concluyentes, los denunciantes señalan la presunta responsabilidad de una docente de la institución en el aberrante caso.

Según información de la Alcaldía de Bogotá, desde el primer momento en que la madre de la menor alertó sobre la situación, el colegio y la Secretaría de Educación activaron los protocolos de atención establecidos para estos casos. Como parte del procedimiento, se notificó y vinculó a la Policía, la Fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) con el fin de garantizar el bienestar físico y emocional de la niña.

La Secretaría Distrital de Salud informó que, hasta el momento, “no hay evidencia física de abuso”. Sin embargo, se mantendrá el llamado “código blanco”, una medida destinada a garantizar la protección de los derechos de la niña y la continuidad de la ruta de atención por parte de las autoridades competentes.

Desde el pasado 16 de mayo, la menor ingresó a un centro hospitalario para continuar con el proceso de acompañamiento y atención, en el que se han activado todas las rutas pertinentes. La Alcaldía subraya que “los informes son parte de la historia clínica, que es un documento reservado”, por lo que no se han revelado detalles adicionales sobre su estado de salud.

Mientras tanto, la Secretaría de Educación lleva a cabo un seguimiento detallado al colegio para detectar posibles alertas derivadas de la denuncia, con el fin de reforzar la prevención de situaciones similares en otras instituciones. Las entidades distritales han reiterado su compromiso de “fortalecer los equipos para prevenir cualquier acto en contra de niñas, niños y jóvenes”, además de hacer un llamado a la comunidad educativa a informarse por los canales oficiales para evitar la difusión de información imprecisa.

Mientras tanto, los familiares de la menor presuntamente afectada claman por justicia y que no se siga repitiendo el abuso a los más indefensos en las instituciones que deberían estar a cargo de su cuidado, así como de la garantía y disfrute de sus derechos.

El caso de abuso en jardín del ICBF en Bogotá

La situación del cuidado de los menores en Bogotá está bajo la lupa de la opinión pública y los entes de control en los últimos días debido al escándalo suscitado por el presunto abuso de varios niños por parte de Freddy Castellanos en un jardín adscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La situación, presentada en el Hogar Infantil Canadá sede F, dejó duras secuelas en las víctimas, según la denuncia de Margie Espinel, la primera madre en denunciar las sospechas de abuso y quien, además, ha recibido amenazas y perfilamiento.

Aún se esperan resultados concluyentes en las pesquisas para determinar la responsabilidad, no solo del principal señalado, sino de otras personas en la institución que habrían facilitado su llegada a la misma y la impunidad para que Castellanos, supuestamente, perpetrara actos deleznables en contra de los menores.

Los familiares de los niños afectados han exigido justicia y que se esclarezca cómo fue posible que el presunto agresor pudiera operar impunemente dentro del hogar infantil. La Fiscalía mantiene la investigación activa para establecer la cadena de responsabilidades dentro del ICBF y determinar si hubo negligencia por parte de las autoridades encargadas de supervisar el funcionamiento del jardín.

Ambos casos han producido un intenso debate en Bogotá sobre la importancia de reforzar las medidas de protección para los menores en entornos educativos. Las familias afectadas continúan exigiendo respuestas y garantías de que hechos como estos no se repitan en las instituciones encargadas de velar por el bienestar de los niños.

