Margie Espinel, madre de una de las presuntas víctimas de abuso en el Hogar Infantil Canadá, sede F, en Bogotá, ha denunciado que está siendo objeto de amenazas y hostigamientos luego de hacer pública la situación que involucra a Freddy Arley Castellanos, exdocente del centro educativo.

Espinel, quien ha sido una de las voces más visibles en la denuncia de estos hechos, relató que ha recibido mensajes intimidatorios y difamatorios que buscan desacreditarla y proteger la imagen del presunto agresor. En un video publicado en TikTok, expresó su determinación de continuar luchando por la justicia para su hija y las demás víctimas, a pesar de las amenazas recibidas.

Además, Espinel ha señalado que personas desconocidas han estado rondando la casa de su madre, donde rompieron los vidrios, y que durante una manifestación, unos hombres en moto se acercaron a su madre y le tomaron fotos. Estas acciones han incrementado su preocupación por la seguridad de su familia.

La madre también ha denunciado que otras familias que han alzado la voz en este caso están siendo amenazadas y que las autoridades no les han proporcionado información sobre el avance de las investigaciones. Espinel teme que el proceso se retrase y que el presunto agresor quede en libertad por vencimiento de términos.

“Claro que da miedo, yo soy mamá de 2 niños, pero no me van a callar. Lo que buscamos es justicia, exigir justicia no creo que sea un delito. Estamos hablando con el abogado, pero nosotras no confiamos en nadie y preferimos que eso lo maneje el abogado”, mencionó en el medio citado.