Una mujer denunció ser víctima de acoso y agresión en el barrio Jerusalén, ubicado de la localidad de Ciudad Bolívar, cuando se encontraba caminando y un hombre en un vehículo la siguió por varias calles y la tocó sin su consentimiento.

“Me percato de que un carro me venía siguiendo por el hecho de que venía a muy baja velocidad, detrás mío. Me di cuenta y me pasé de acera”, señaló Angie Campos , mujer de 24 años, a City TV y agregó que después de esto, el sujeto sacó su brazo de la ventana y tocó sus glúteos .

Después de esto, la víctima solicitó ayuda e ingresó a un establecimiento comercial. Sin embargo, el conductor del vehículo Logan blanco aceleró y huyó. Las placas del vehículo fueron captadas por las cámaras de seguridad de la zona.

“Una persona en sus cinco sentidos no va a hacer eso, es un acosador. Si lo hizo conmigo lo puede hacer con cualquier otra persona”, sostuvo Campos, quien después de la agresión fue a una estación de Policía para imponer la denuncia.

“Me dirigí a un CAI y me dijeron que tenía que hablar con el cuadrante para que me asesoraran. Hablé con el cuadrante y me dijo que me dirigiera a poner una demanda con el número de la placa. Yo le hago un llamado a las mujeres: esto no hay que normalizarlo, hay que denunciar por la más mínima cosa. Nosotras somos vulnerables”, expuso.