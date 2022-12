Marianela González, recordada también por su partición en telenovelas como ‘La ley del corazón’ y ‘Mi gorda bella’, reveló, con detalles, cómo un excompañero de trabajo la acosó por mucho tiempo durante las grabaciones de un dramático en Venezuela.

La actriz estuvo como invitada en un programa de YouTube llamado ‘Cómo vivir en pareja y no morir en el intento’, conducido por los también actores venezolanos y esposo, Juliet Lima y Arturo de Los Ríos, espació en el que González contó varias anécdotas de su vida privada y profesional.

En medio de la entrevista, Marianela recordó su paso por RCTV, canal de televisión que salió del aire luego de que su señal fuera clausurada por el gobierno de Hugo Chávez en 2006.

La actriz indicó que una de las últimas telenovelas que grabó allí fue una llamada ‘Por todo lo alto’, que protagonizó junto al actor Winston Vallenilla, y reveló que fue acosada por él durante las grabaciones.

“Él sí me mandó a echar de RCTV. Me odiaba porque no me pudo comer, y el tipo no pudo con eso y su rabia no fue normal”, aseveró la artista.

Asimismo, indicó que cuando eso pasó Vallenilla tenía novia, quien actualmente es su esposa.

“Teníamos escenas de besos, y después de que nos besábamos yo me iba histérica. Me montaba en el carro y me mandaba mensajes que decían: ‘Qué ricos esos besos, quiero más. ¿Sí o no?’. Yo le respondía: ‘Pregúntale a tu novia’”, reveló.

Tal situación la afectó tanto que debió buscar ayuda profesional. “Era muy acosador, siempre me miraba y los demás me decían que no me quedara a solas con él. Tuve que ir a terapia, porque siempre salía del estudio al camerino a llorar”.