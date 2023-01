El Juzgado Segundo Penal Municipal con función de conocimiento de Valledupar avaló la preclusión para archivar el proceso en contra del acordeonero José Ricardo Villafañe Álvarez, señalado de golpear a su excompañera sentimental Nahomis Carolina Viana Suárez en un hotel de Valledupar.

La solicitud de preclusión fue presentada por la Fiscalía 12 Local tras realizarse un acuerdo de pago por concepto de indemnización entre la víctima y el acordeonero.

Así las cosas, el juez Hernando Valverde Ferrer emitió la notificación de preclusión la cual no tendrá cabida a recurso alguno. La agresión por la que era investigado el músico José Ricardo Villafañe ocurrió en una noche del 31 de octubre del año 2020.

Según la denuncia, la entonces pareja ingresó a un hotel tras asistir a una fiesta y sostuvieron una discusión que culminó en una agresión física por celos del músico hacia la joven mujer.

“Nos fuimos a descansar porque estábamos tomados y no queríamos llegar así e ir en el carro tomados. Nos quedamos dormidos. En horas de la madrugada, un pretendiente que tengo y que me molesta desde hace muchos años, me llamó para dedicarme canciones, el teléfono lo había contestado mi pareja y lo colocamos en altavoz”, explicó la mujer en la denuncia.