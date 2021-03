Ladrones atracan a 15 ciclistas y golpean a una mujer, en Bogotá

“En el tema de los datos, me preocupa que no son reales”, aseguró en esa frecuencia. “En todas las encuestas, y yo me baso en la del Dane, más o menos el 70 % en toda Colombia no denuncia los delitos. No los denuncia por diferentes razones. Es un número muy alto. Significa que siete personas de cada 10 no creen en la justicia y por eso no denuncia”.