El análisis del general (r) Humberto Guatibonza son para considerar, pues además de haber sido comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá también comandó el Gaula de la Policía, entre otros importantes cargos.

Pero aparte de eso, subraya la violencia con que ahora se cometen los delitos en la capital. “Lo que hemos visto es que se ha arrecido el tema violento. La respuesta de los delincuentes es de forma violenta y vemos muertes de policía (refiriéndose al asesinato del patrullero Edwin Caro), de personas en Transmilenio, de personas porque no entregan el celular. Ya es como una escala mas violenta lo que está pasando”, dijo Guatibónza en Blu Radio.

“En el tema de los datos, me preocupa que no son reales”, aseguró en esa frecuencia. “En todas las encuestas, y yo me baso en la del Dane, más o menos el 70 % en toda Colombia no denuncia los delitos. No los denuncia por diferentes razones. Es un número muy alto. Significa que siete personas de cada 10 no creen en la justicia y por eso no denuncia”.

Con base en esa consideración, Guatibonza advirtió que “las cifras que se manejan en Bogotá son cifras de denuncias. Y, realmente, eso no funciona para tomar decisiones”.

Con respecto al robo de celulares, sostuvo que la cifra más cercana “la tienen las compañías de telefonía, por una razón muy sencilla: cuando a una persona le roban el celular, lo primero que hace es llamar a reportarlo para que lo bloqueen”.

“¿Y usted se imagina cuántas personas van a denunciar después de ese hurto del celular?”, preguntó Guatibonza, y él mismo respondió: “Si usted habla con el presidente de Asomóvil, va a quedar asombrado de la cantidad de gente que no denuncia. Usted coge las cuentas de Asomóvil y las cuentas de denuncias de la Fiscalía y es un abismo tremendo”.

También reclamó que no se le puede endilgar solamente a la Policía la responsabilidad de la seguridad. “Me explico: el policía captura a la persona y la entrega ante un fiscal, ante un juez. Ahí termina su trabajo. Pero realmente después no hay un seguimiento a qué pasa con esas capturas, qué pasa con esas personas”, dijo.

Para el excomandante de la Policía Metropolitana, “debe haber un ente que coordine a todos: Fiscalía, Policía, Justicia, para que las cosas marchen”.

Atribuyó muchos de los delitos que ocurren en Bogotá a la práctica malsana de comprar cosas robadas y al hecho de que, pese a que según los estándares internacionales, deben ser unos 350 policías por cada 10.000 habitantes, “Bogotá siempre ha estado desfasada de ese número”.

Sin embargo, subrayó que “lo que no podemos hacer es esperar a que haya más policías. Creo que hay que ser más creativos y el tema es entender cómo está la criminalidad, es decir, hay una cosa que se llama la cadena criminal. Nadie roba un celular para usarlo. Todo celular que se roban va a varios caminos: revenderlo o utilizarlo como repuestos”.

“Entonces, no tenemos que perseguir únicamente al ladrón del celular; tenemos que perseguir al que lo comercializa, al que lo maquilla y al que lo vende”, explicó Guatibonza.

También dijo que está de acuerdo con las medidas tomadas por la alcaldesa Claudia López, pero recalcó que “deberían ser más fuertes”.

Para él, hoy Bogotá “es una de las ciudades más caóticas del mundo en temas de tránsito. Eso lo aprovechan los delincuentes. La motocicleta pasó a ser un elemento más para cometer los delitos. Yo prohibiría el pasajero en la motocicleta, porque realmente las personas están en los trancones a merced de los motociclistas”. Esto, en contravía de las decisiones que ya tomó al respecto la alcaldía.

“Debemos tomar medidas mucho más drásticas y más conducentes. En casi todo delito callejero que sucede en la ciudad están involucradas una o dos motos”, agregó. “Una medida bien drástica es identificación total de las motocicletas. Hay que volver a que el chaleco y el casco tengan el número de la placa”.