El hombre fue interceptado por 4 delincuentes que iban en dos motos, mientras salía de su casa ubicada en el barrio Madelena, de la localidad de Ciudad Bolívar (sur de Bogotá), informó Noticias Caracol.

Como quedó registrado en el video de una cámara de seguridad de la zona, difundido por ese medio, el hombre fue interceptado por los sujetos y fue agredido en repetidas ocasiones.

El vigilante, que se negaba a entregar su morral, solamente llevaba adentro el uniforme de su trabajo y el recipiente en el que portaba su almuerzo.

En medio del atraco, uno de los delincuentes sacó un cuchillo y agredió en repetidas ocasiones a Pérez. De acuerdo con el reporte de las autoridades, citado por ese noticiero, fueron 4 las puñaladas que sufrió el ciudadano.

Luego de que los delincuentes escaparan, algunos vecinos salieron para auxiliar al vigilante y dar aviso a su esposa. Fue así como el trabajador fue llevado hasta el Hospital de Kennedy (sur de la ciudad).

Los vecinos del sector contaron en ese canal que están azotados por la delincuencia y que la presencia de la Policía es baja en comparación con la cantidad de criminales que hacen de las suyas.

Entre tanto, la Policía indicó que ya se están revisando las cámaras de seguridad de la zona para determinar cuál fue el camino que tomaron los criminales, concluyó Noticias Caracol.

El pasado 14 de diciembre, una mujer fue apuñalada y golpeada para robarle la coca del almuerzo. Los hechos se dieron en la localidad de San Cristóbal (sur de Bogotá), donde 2 sujetos atacaron a la mujer para robarle el bolso en el que llevaba su comida.

Dos delincuentes emboscaron a la mujer y la agredieron, en una calle del barrio Santa Rita Sur Oriental (sur de la capital). Ella, quien iba para su trabajo, no opuso resistencia, pero su bolso se le enredó cuando los ladrones intentaban rapárselo. Esto, desencadenó una violenta agresión por parte de los sujetos.

“Me atacan para quitarme el bolso; como no pueden quitarlo, me golpean. Me dan pata y me apuñalan en la pierna”, detalló en ese momento la mujer.