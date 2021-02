Gareth Sella, el joven que sufrió graves daños en unos de sus ojos, aseguró que el Esmad le disparó al ojo y como resultado afectó gran parte de su visión.

Aprovechó su denuncia pública para reiterar las peticiones de varios colectivos que exigen el desmonte del Esmad, además de una reforma policial.

Señaló que está tranquilo pensé a haber resultado gravemente herido en el ojo: “Quiero transmitirles mi cara, mi tranquilidad. Esto, realmente, no me afecta como persona y no afecta mis ideales. Creo que debemos seguir unidos manifestándonos en resistencia”.