Como se ve en la grabación de la cámara de seguridad, difundida por Noticias Caracol, los 2 delincuentes emboscan a la mujer y la agreden, en una calle del barrio Santa Rita Sur Oriental (sur de la capital).

Ella, quien iba para su trabajo, no opuso resistencia, pero su bolso se le enredó cuando los ladrones intentaban rapárselo. Esto, desencadenó una violenta agresión por parte de los sujetos, añadió ese medio.

“Me atacan para quitarme el bolso; como no pueden quitarlo, me golpean. Me dan pata y me apuñalan en la pierna”, detalló la mujer, en diálogo con ese informativo.