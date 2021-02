Los amigos del joven herido en un ojo durante las manifestaciones en Bogotá llegaron hasta el Hospital San Ignacio para hacer una velatón de acompañamiento a Gareth Steven Sella.

Además, aprovecharon la presencia de los medios para hablar sobre los videos que la Policía mostró sobre el seguimiento que le hizo al cineasta de 24 años durante la jornada de protestas.

Entre lo más importante que destacó la institución fue el cambio de vestuario que tuvo el joven, pues la ropa que usaba cuando fue llevado al hospital era diferente a cuando participaba activamente en la marcha.

Ante eso, una joven integrante de los ‘escudos azules’ o ‘primera línea’, grupo que se conoció desde el Paro Nacional de 2019, criticó que por esas imágenes se esté estigmatizando a Gareth como vándalo.

La mujer, que vestía una capucha morada para tapar su rostro y que a modo de protesta cubrió su ojo izquierdo para simbolizar la pérdida de visión de su amigo, entregó el argumento que, según ella, tiene su movimiento para cambiarse de ropa:

“Porque si me voy a mi casa con esta ropa voy a ser perseguida. Si me voy a mi casa y una marcadora —por eso se llaman marcadoras para los que no saben— me deja manchada mi ropa de pintura, voy a ser reconocible de que estuve en una protesta y esto se convierte en evidencia para llevarme y posiblemente asesinarme y, en mi caso porque soy una mujer, posiblemente violarme en un CAI”.