Los manifestantes comenzaron a obstruir el paso de los vehículos particulares y el servicio de transporte público masivo, en sentido occidente-oriente, antes de las 7:00 de la mañana, confirmó la Secretaría de Movilidad.

Ante la situación que afectaba a miles de pasajeros, en plena hora pico, el Esmad de la Policía hizo presencia en el lugar y dispersó a los manifestantes, por lo que en el momento se superan algunos bloqueos y se presentan retrasos en los servicio mientras se normaliza la operación, confirmó la entidad.

Las personas que participan en la protesta continúan en la zona y sobre los separadores, por lo que las autoridades siguen vigilando la troncal Las Américas para evitar nuevas afectaciones en la movilidad, indicó la Policía.

Los conductores aseguran que salieron a protestar para exigirle al Distrito que los “deje trabajar”, ya que las autoridades les están quitando los carros en los que ofrecen el servicio de acercamiento a los barrios más alejados de las estaciones de Transmilenio, aseguraron algunos de los manifestantes a Pulzo.

“Estamos prestando un servicio y las protestas de nosotros son porque no nos están dejando trabajar y se volvió una persecución de la Policía con nosotros los de las camionetas blancas. La Policía no hace su trabajo, no hace retenes si no que se esconde entre las cuadras y esperan que las camionetas vayan pasando para quitárnoslas y llevárselas a los patios”, dijo Alex Rodríguez a este medio.

Algunas imágenes captadas por Pulzo muestran la situación.

