La Corte estudió el recurso de la congresista y estuvo de acuerdo en anular su elección por doble militancia, como lo había decretado el Consejo de Estado en 2019.

En su momento, la Sección Quinta de ese tribunal encontró que Robledo vulneró el artículo 107 de la Constitución al pasarse de la Alianza Verde a Colombia Humana para ser la formula vicepresidencial de Gustavo Petro, sin haber renunciado 12 meses antes.

Ángela María Robledo interpuso la tutela ese mismo año argumentando que se le había vulnerado su derecho al debido proceso, y pidiendo protección al ejercicio de sus derechos políticos y a hacer oposición.

Ella insistió en que pelearía por la “curul de la paz”, pues esta se le otorgó como parte del estatuto de la oposición establecido en el Acuerdo de Paz y no por haber sido candidata en las urnas.

La congresista se pronunció en Twitter ante la decisión mostrando su tristeza y calificándolo como “un golpe a la oposición y a la democracia”:

5 – 4 la votación de @CConstitucional que me quita de nuevo la curul.Fallo que respeto pero me produce enorme trisreza y desconcierto.Un golpe a la Oposición y a la democracia porque se afectan inhabilidades a Presidencia / Vicepresidencia que son taxtativas en la Constitución

Minutos más tarde, publicó en sus redes un comunicado en el que dijo que respetaría el fallo de la Corte y aseguró que en su momento se asesoró de constitucionalistas que le informaron que “la doble militancia no está contemplada como causal de inhabilidad para aspirar a la Presidencia o Vicepresidencia”.

Siempre he sido respetuosa de la @CConstitucional y esta vez no será la excepción. El fallo anula de nuevo mi elección en la curul que me otorgó el Estatuto de Oposición; un golpe a la oposición. Noticia dolorosa, pero encontraré la fuerza para continuar nuestro camino político. pic.twitter.com/n7btEusNNq

— Ángela María Robledo (@angelamrobledo) July 1, 2021