La polémica carta que Álvaro Leyva le envió a Gustavo Petro a su despacho continua dejando reacciones. En esta misiva, el excanciller aseguró que vio en París los supuestos problemas que tenía el presidente con la droga.

El primero en reaccionar fue el propio Petro, quien se escudó en actividades turísticas para excusarse por la ausencia. ¿Es que París no tiene parques, museos, librerías, más interesantes que el escritor, para pasar dos días? […] ¿Es que acaso no tengo hijas y nietas en París, muchísimo más interesantes que el escritor?”. Refiriéndose a Leyva como el escritor, evitando decir su nombre.

Una de las hijas de Gustavo Petro, Andrea Petro, salió en defensa de su papá. Según ella, el mandatario encontró en Francia “algo raro en Colombia”, hablando del “tiempo en familia, privacidad, calma”.

“Su pasatiempo favorito fue estar con mis hijas, ser abuelo sin distracciones. ¿Culpable de desconectarlo un poco? Lo asumo. Solo buscábamos una paz que allá no permiten”, escribió Andrea Petro en su cuenta de X.

En Francia, mi papá encontró algo raro en Colombia: tiempo en familia, privacidad, calma. Su pasatiempo favorito fue estar con mis hijas, ser abuelo sin distracciones. ¿Culpable de desconectarlo un poco? Lo asumo. Solo buscábamos una paz que allá no permiten. — Andrea Petro (@andreapetro91) April 23, 2025

Otro de las personas que salió en defensa de Petro fue su fiel escudero Gustavo Bolívar, hoy director del Departamento de Prosperidad Social. En entrevista con Blu Radio, el excandidato a la Alcaldía de Bogotá contó que nunca lo ha visto consumiendo drogas.

“Mire, lo puedo jurar sobre una línea, nunca en los años que lo conozco, ni en el tiempo que he compartido con él, lo he visto consumiendo droga ni bajo el efecto de ellas. No sé si otras personas lo han visto, yo doy fe que nunca he visto un problema de drogadicción”, contó en la emisora mencionada.

Álvaro Leyva cuestionó relación de Gustavo Petro y Laura Sarabia

Otra de las palabras del exministro de Relaciones Exteriores que despertaron polémica dentro del Gobierno sería lo que sucede entre Gustavo Petro y Laura Sarabia. Según Leyva, la hoy canciller “le satisfacía algunas necesidades personales” al presidente, dejando a interpretación lo que pueda significar esta frase.

Por otra parte, habló de cómo ella le manejaba, en ese momento la agenda a Petro. Leyva aseguró que intentó reunirse en varias oportunidades con el presidente en su calidad de canciller, pero Sarabia no le brindaba el espacio.

“Cuando iba a buscarlo, la señora Sarabia, conocida de autos, me hacía esperar por horas con la excusa de que usted eventualmente me recibiría. Tantas veces ocurrió lo mismo que finalmente comprendí que ella era la dueña de su tiempo, de algunos quehaceres suyos […]”, decía en la carta.

Gustavo Petro, por su parte, hizo un segundo trino en su cuenta de X sobre toda esta situación con el excanciller Leyva, a quien evitó mencionar nuevamente.

“Se me volvió pecado estar con mi familia. Por vivir varios de mis hijos y mi madre en el extranjero, por la persecución que sufrimos, tengo muy pocas oportunidades de verla. No creí que ese hecho desatara suspicacias atroces en personas a las que les he dado la mano”, escribió.

Se me volvió pecado estar con mi familia. Por vivir varios de mis hijos y mi madre en el extranjero, por la persecusión que sufrimos, tengo muy pocas oportunidades de verla. No creí que ese hecho desatara suspicacias atroces en personas a las que les he dado la mano.… — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 23, 2025

