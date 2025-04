El ambiente político del Gobierno Nacional se ha visto sacudido recientemente por los señalamientos del excanciller Álvaro Leyva en contra del presidente Gustavo Petro. En una carta de varias páginas, Leyva no solo cuestionó la gestión del mandatario, sino que insinuó la existencia de un supuesto problema de consumo de sustancias psicoactivas por parte del jefe de Estado. Ante esto, Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), respondió en Blu Radio de manera contundente en defensa del jefe de Estado.

“Mire, lo puedo jurar sobre una línea, nunca en los años que lo conozco, ni en el tiempo que he compartido con él, lo he visto consumiendo droga ni bajo el efecto de ellas. No sé si otras personas lo han visto, yo doy fe que nunca he visto un problema de drogadicción. Lo más que hemos llegado fue en Miami con unas cervezas, pero nada más. No puedo decir que es cierto ni que no es cierto”, dijo inicialmente en la emisora.

Álvaro Leyva, quien fue una figura clave durante la conformación del Gobierno de Gustavo Petro, dirigió una misiva en la que aseguraba tener conocimiento directo de incidentes que, según él, dejan en evidencia presuntas problemáticas personales del presidente. Ante eso, Bolívar aseguró estar de acuerdo con el excanciller sobre personas cercanas

“Hay todo tipo de conjeturas. La izquierda, nosotros los amigos cercanos, nunca ha estado en la Casa de Nariño, el resto ha estado monopolizado por personas que vienen de otras fuerzas políticas. Nosotros nunca hemos estado cerca de la agenda del presidente para poder tener un nivel de intimidad que nos permita inferir que esas cosas sucedan. Conociendo a Gustavo Petro, por un tema de drogadicción, no lo van a chantajear”, indicó.

Posteriormente, Bolívar se pronunció en la red social X (antes Twitter), calificando la actitud de Leyva como una muestra de “deslealtad”. El director del DPS expresó que quienes formen parte del gabinete deberían expresar sus desacuerdos de frente.

“A nadie le consta, no hay una prueba, no creo que el objeto que del chantaje sea ese, si es que hay chantaje. He contabilizado unos 60 consejos de ministros, pero nunca pueden decir que el presidente llegó bajo los efectos de las drogas. Salvo en Girardot, en una manifestación que organicé, esa fue famosa donde apareció pasado de copas, pero él salió y reconoció eso. No hay ningún problema en reconocer eso, para mi lo tiene y si lo usa recreativamente no tiene por qué salir a explicarlo”, mencionó.

Digo aquí que los ministros y funcionarios del Pte Petro que tengan algo que decir lo digan de una vez. O que si hay cosas que nos comparten, renuncien.

Pero salir a despotricar del Pte., apenas salen del cargo y de sus privilegios, me parece de quinta… ¡demasiada deslealtad! https://t.co/1XGJpsi5KE — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) April 23, 2025

Finalmente, Bolívar destapó varios secretos de lo que han sido sus viajes con Petro y lo que han hecho mientras comparten tiempo junto a sus familias y amigos: “Voy a contar intimidades que no debería contar. En Miami, cuando estuvo en mi casa, él salía de la habitación a la 1 de la tarde, cuando ya habíamos desayunado y almorzado, pero salía con un libro y salía a leer. En Girardot lo mismo, una hamaca y un libro, todo el tiempo está leyendo. Lo que hemos hecho es tomarnos una cerveza por ahí, pero no más”.

