Un nuevo escándalo sacude a Gustavo Petro y a su Gobierno por la publicación de una carta escrita por Álvaro Leyva, excanciller de Colombia. En dicha comunicación, el exfuncionario asegura que el presidente tiene un problema de drogadicción.

“En París confirmé que usted tenía el problema de drogadicción”, es la frase que utiliza el excanciller en su carta y hoy sacude al país.

En Caracol Radio dieron 2 ideas con las que se podría saber si Gustavo Petro tiene un problema de drogadicción y son las siguientes:

“Un examen médico que elimine o que confirme lo que Leyva señala. La otra vía es el derecho de petición que puede ser impulsado por cualquier ciudadano”, dijo el abogado Hernando Herrera Mercado en la emisora.

El profesional en derecho también dijo las preguntas que se pueden hacer en el derecho de petición: “Señor presidente, en ejercicio del derecho, ¿son ciertas las aseveraciones del exministro Álvaro Leyva? En caso de no ser ciertas, ¿formulará usted denuncio penal por calumnia e injuria contra el exministro Álvaro Leyva?”.

En resumen, las opciones son que el presidente se haga un examen médico para aclarar su supuesta drogadicción y que alguien presente un derecho de petición con las preguntas que formuló el abogado en Caracol Radio.

A quiénes menciona Álvaro Leyva en su carta dirigida al presidente Gustavo Petro

El excanciller menciona a Armando Benedetti, ficha clave del Gobierno y muy cercano a Gustavo Petro, y asegura que el polémico funcionario es “un enfermo”.

También hace aseveraciones muy graves contra Laura Sarabia y dice que ella tiene un poder muy grande en el presidente:

“Cuando iba a buscarlo, la señora Sarabia, conocida de autos, me hacía esperar por horas con la excusa de que usted eventualmente me recibiría. Tantas veces ocurrió lo mismo que finalmente comprendí que ella era la dueña de su tiempo, de algunos quehaceres suyos”.

¿Qué dijo Gustavo Petro por la carta de Álvaro Leyva?

Fiel a su estilo, el presidente publicó un mensaje en X que dice lo siguiente: “¿Es que París no tiene parques, museos, librerías, más interesantes que el escritor [Leyva], para pasar dos días? […] ¿Es que acaso no tengo hijas y nietas en París, muchísimo más interesantes que el escritor?”. Responde con preguntas y no menciona el tema de las drogas.

