El mundo de la política colombiana se revolcó, otra vez, por una polémica protagonizada por el presidente Gustavo Petro. En esta ocasión, el excanciller Álvaro Leyva señaló al mandatario de tener “problemas de drogadicción” por lo que sucedió durante una visita oficial a París.

Frente a esto, Petro respondió en su cuenta de X y explicó lo que sucedió durante esos días, pero no habló de las acusaciones de supuestos problemas con estupefacientes. El presidente utilizó el turismo como excusa y preguntó: “¿Es que París no tiene parques, museos, librerías, más interesantes que el escritor [Leyva], para pasar dos días? […] ¿Es que acaso no tengo hijas y nietas en París, muchísimo más interesantes que el escritor?”

La única manera para que la prensa públique cartas, es insultándome. No solo habla mal del escritor, sino de la prensa. ¿Es que Paris no tiene parques, museos, librerias, más interesantes que el escritor, para pasar dos días? Casi todo en París es más interesante. ¿Es que acaso… — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 23, 2025

El presidente evitó nombrar a Álvaro Leyva en su trino respuesta a la carta. Se refirió al exministro de Relaciones Exteriores como “el escritor”, haciendo referencia a la explosiva misiva.

A su vez, Petro lanzó dardos contra el periodismo que replicó lo dicho por el excanciller. “La única manera para que la prensa publique cartas, es insultándome. No solo habla mal del escritor, sino de la prensa”, dijo.

¿Qué dice la carta de Álvaro Leyva sobre Gustavo Petro?

Entre varias críticas hacia su forma de gobernar, Leyva se explaya sobre un supuesto problema de adicciones que tiene Gustavo Petro. El exfuncionario del Gobierno dijo que fue testigo directo de episodios que le producen “desazón y desconcierto”. Allí, habla de la situación en París, cuando el presidente se habría perdido durante dos días, supo dónde había estado, pero no lo menciona.

“Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción. ¿Pero qué podía yo hacer? Seguro fui inferior. Lo he debido aproximar, ayudar, asistir oportunamente. Guardo en mi interior la pena de no haber intentado extenderle la mano. Lo cierto es que nunca se repuso usted. Es así. Su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar”, se lee en la misiva.

A su vez, habla de la relación que tiene el presidente con Laura Sarabia, a quien señaló de impedir en muchas ocasiones que él, como canciller, tuviera una reunión con Petro. Sin embargo, aquí llama la atención sobre las insinuaciones que hizo Leyva sobre lo que sucedía entre Petro y Sarabia.

“Cuando iba a buscarlo, la señora Sarabia, conocida de autos, me hacía esperar por horas con la excusa de que usted eventualmente me recibiría. Tantas veces ocurrió lo mismo que finalmente comprendí que ella era la dueña de su tiempo, de algunos quehaceres suyos y que, además, le satisfacía algunas necesidades personales“.

A modo de conclusión, Leyva se anima a asegurar que “el presidente de Ecopetrol, Benedetti y la señora Sarabia […] lo tiene secuestrado“. Por esto, pide que lo reciba para una reunión. “Ojalá se animara a hacerlo. Le haría una necesaria insinuación pensando en usted y en la nación entera”.

