En la mañana de este martes 22 de abril de 2025, el Gobierno Nacional dio a conocer las 12 preguntas que los colombianos tendrán que responder en las urnas el día que se convoque la consulta popular, aunque aún queda un largo tramo para la aprobación de la iniciativa.

(Vea también: Pasos para la consulta popular en Colombia: ¿Qué pasa cuando Petro la entregue al Senado?)

Los 12 interrogantes están enfocados principalmente en el ámbito laboral, lo cual encendió el debate en el país, teniendo en cuenta las implicaciones que tiene la iniciativa tanto para los trabajadores como para los empresarios.

Recientemente, el reconocido empresario Mario Hernández habló sobre el tema y cuestionó duramente las preguntas, pues dijo que varios temas de trascendencia nacional se habían quedado por fuera. Hernández fue consultado por W Radio y aseguró que gran parte de los colombianos iban a darles el visto bueno a las preguntas, pues según él, “la gente quiere trabajar menos”.

Para Mario Hernández, es fundamental que se busquen vías de crecimiento que permitan que el país sea más competitivo y eficiente. Uno de los puntos destacados, para él, es que se acabe con la economía informal y se brinden mayores líneas de crecimiento para la ciudadanía en general.

“En el cuestionario real todo el mundo va a contestar que sí, quien va a contestar que no, yo prefiero no revisarlos, porque todo el mundo va a contestar que sí, nos tenemos que volver un país competitivo, que haya trabajo, acabar con la economía informal, subir el per cápita y todo, que el Gobierno no gaste tanta plata”, añadió en la mencionada emisora.