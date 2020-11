Las personas se atiborraron en los Centros de Atención Distrital Especializados (CADE) de las localidades de Tunjuelito, Usaquén y Suba para reclamar los supuestos subsidios que iba a entregar la Alcaldía de Bogotá, informó Noticias Caracol.

Lamentablemente, las largas horas de espera no tuvieron un final feliz para todos, ya que a las 9 de la mañana (cuando abrieron los edificios), se les comunicó a los ancianos que solamente se repartirían 200 fichas y con esas se podrían reclamar los subsidios, agregó ese noticiero.

Pero la necesidad llevó a los adultos mayores a repetir esa interminable fila (así han estado durante los últimos días) y aspirar a recibir una ficha, apuntó ese medio.

Algunos de los asistentes al sitio dicen que han hecho filas de más de 12 horas, pero que no han alcanzado a recibir ninguna ficha y mucho menos ninguna ayuda de las prometidas en los mensajes que les llegaron, agregó ese canal.

Mientras que los adultos mayores siguen haciendo la fila, exponiéndose a un contagio en plena pandemia de COVID-19, denuncian que tampoco ha habido una comunicación clara por parte de la Alcaldía de Bogotá para facilitar el proceso de entrega de ayudas, señaló ese informativo.

Entre tanto, las autoridades distritales, interpeladas por Noticias Caracol, no se manifestaron y no dieron explicaciones acerca del proceso de comunicación con los adultos mayores y de las posteriores entregas de subsidios.

Este es el informe de lo ocurrido con los ancianos, publicado por Noticias Caracol:

El pasado 27 de octubre, en la localidad de Puente Aranda (sur de Bogotá), decenas de comerciantes se manifestaron ante la falta de ayuda del Distrito y del Gobierno Nacional.

La manifestación se llevó a cabo en la zona comercial conocida como los ‘Outlets de Las Américas’, donde los trabajadores reclamaron por la falta de ayuda de las autoridades en medio de la pandemia de COVID-19.

Con decenas de casas de cartón, los comerciantes protestaron y se declararon en quiebra a causa de la falta de ayudas y el bajo flujo de clientes durante la reactivación económica de Bogotá.

El pasado 10 de agosto, en la localidad de Ciudad Bolívar (sur de Bogotá), decenas de residentes bloquearon la vía para protestar por la falta de ayudas alimentarias y apoyo económico.

“Solo promesas, aquí nadie ha venido; yo no he recibido ayudas de nada, y como yo son varios. Solo pedimos que nos ayuden, no aguantamos más. Señora alcaldesa, acuérdese de la gente del sur”, exclamó en ese momento uno de los manifestantes.