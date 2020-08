Los vecinos del sector conocido como Sierra Morena, de esa localidad del sur de la capital, hicieron bloqueos intermitentes a lo largo de este lunes para llamar la atención del Distrito.

Sobre las 10:00 de la noche, CM& visitó el lugar y la protesta se mantenía. José Vicente Daza, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Santa Bibiana, le dijo al noticiero que no les han cumplido con ayudas alimentarias ni apoyo económico:

“Desde la mañana y estamos acá porque la Alcaldía local y la Alcaldía Mayor había hecho unos compromisos con nosotros y no nos cumplieron”.

Más temprano, una mujer insistió en RCN Radio que los funcionarios “pasan a otras zonas y barrios pero en la parte alta de la localidad, nada”.

Mientras tanto, la emisora difundió el testimonio de una madre cabeza de familia se dirigió directamente a Claudia López:

“Solo promesas, aquí nadie ha venido; yo no he recibido ayudas de nada, y como yo son varios. Solo pedimos que nos ayuden, no aguantamos más. Señora alcaldesa, acuérdese de la gente del sur”.