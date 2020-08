green

La mandataria de la capital dijo, en entrevista con Noticias Caracol, que los pormenores del posible regreso de los niños y de los jóvenes a las aulas los entregará “entre miércoles y jueves” de esta semana porque está trabajando con economistas y epidemiólogos para definir un solo modelo.

Aseguró que tiene que ultimar detalles con estos 2 sectores para unificar criterios y que así el regreso de los estudiantes traiga los menores riesgos posibles, tanto para la salud como para la economía en medio de la pandemia por COVID-19.

Después de casi cinco meses de aislamiento, Claudia López dijo que dará prioridad a niños y jóvenes para que su educación pueda retomarse. “Ojalá, si lo logramos —si no se nos vuelve a disparar un pico de coronavirus— evitemos una cuarentena general donde no podamos trabajar ni estudiar”.

López no hizo oficial el anuncio en la entrevista con ese medio, pues dijo que hay “reglas” que todavía se deben definir, “no para sacar decretos cada 15 días, sino para dar una certeza de con qué reglas se puede operar de septiembre a diciembre“.

En ese sentido, le dijo al informativo que va a intentar “un esquema distinto” para que los jóvenes, sobre todo los que no tengan acceso a computadores, puedan salir por alternancia, por días y horas distintas.

“Tal vez más hacía la noche, que es un turno menos ocupado, para que no congestionemos la ciudad demasiado […] sin disparar la enfermedad y el contagio”.

En ese punto, el periodista Juan Diego Alvira le preguntó: “¿La educación sería presencial a partir de septiembre en Bogotá?

López respondió: “Ese es el modelo que ha planteado el Ministerio de Educación, que creemos que es el correcto, [pues] no todos los niños pueden ir todos los días al colegio y ciertamente no será ahora, será para finales de septiembre cuando hayamos pasado esta etapa de contagio y hayamos acordado con los padres”.

La alcaldesa agregó que la decisión será voluntaria: “Padre que considere que no debe mandar a su hijo al colegio está perfecto; pero estamos pensando en los niños que no tienen conexión a internet y que no tienen computador, que desafortunadamente son más de 200.000 niños en Bogotá.

“A ellos tenemos que ver cómo los llevamos sin arriesgarlos ni a sus familias ni a los profesores mayores de 60 años, con comorbilidades”, detalló la alcaldesa en el noticiero.

Así pues, a finales de septiembre la educación sería la gran prioridad; “porque el gran sacrificio en salud mental y en calidad educativa lo han hecho los niños y los jóvenes”, concluyó López.

Acá, los detalles que dio López sobre el modelo educativo en pandemia: