En ese sondeo, llamado ‘Panel de opinión’, se consultó a 2.004 líderes del país, entre congresistas, concejales, periodistas y grandes empresarios, que ya no ven a Álvaro Uribe como uno de los políticos influyentes del país.

Eso quedó demostrado en la votación por el mejor congresista, en el que el expresidente Uribe antes ocupaba los primeros lugares. Ahora se ubica en el séptimo puesto (pese a que ya no está en el parlamento) con el 6 % de los votos. Fue superado por otros como Gustavo Petro, Angélica Lozano, Roy Barreras, Iván Cepeda y Jorge Enrique Robledo, elegido como el mejor senador del país, como se ve en el siguiente listado:

Precisamente este resultado fue el que más le llamó la atención a César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos, que en Caracol Radio dijo:

“A mí lo que más me sorprende es la caída de Álvaro Uribe; normalmente estaba como el segundo congresista más reconocido del país, y ahora ocupa el séptimo lugar”.

Por lo mismo, Uribe reconoció que su buena imagen se deterioró, y eso le entristece; no obstante, aseguró que no dejará de “pensar” en el presente y futuro de Colombia , como se lee en el siguiente trino:

El deterioro de mi reputación, que reconozco y me entristece, no me aparta de pensar en el presente y en el futuro de Colombia, en el riesgo de la extrema izquierda o de las mentalidades permisivas

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 12, 2020