En medio de los cuestionamientos de figuras públicas por su trabajo, Vicky Dávila fue blanco de ataques con unas pancartas que, a su vez, provocaron la reacción contundente de Álvaro Uribe Vélez para apoyarla.

¿Qué dijo Álvaro Uribe por pancartas contra Vicky Dávila y revista Semana?

El expresidente de Colombia, que desde su cuenta personal de X (antes Twitter) replicó las imágenes que fueron virales, dejó un comentario tajante a manera de respaldo para la directora de Revista Semana.

“¡No bastó conmigo!”, escribió el líder del Centro Democrático en referencia a los señalamientos que en el pasado le han hecho por sus posiciones políticas en el territorio colombiano.

Cabe recordar que recientemente el antioqueño dejó en evidencia su molestia porque unos manifestantes lo calificaron de “paraco”, por lo que se sacudió de esos ataques y le ofreció un impulso para Dávila.

Esta fue la publicación que hizo el exmandatario luego de los ataques a la comunicadora, que también salió al paso sobre estos avisos que se han hecho virales en redes sociales.

Fotos de pancartas contra Vicky Dávila

La directora de Semana se encargó de divulgar varios de los avisos en los que han utilizado su imagen para cuestionarla por su labor periodística como directora en revista Semana.

Este es el resultado de los ataques del presidente Gustavo Petro #FirmeConVicky así mismo las amenazas que se incrementan. Mi única defensa es Dios, mi familia, mi trabajo, la justicia y ustedes @petrogustavo pic.twitter.com/L8uGfin12q — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) September 14, 2023

Más… ¿quién está organizando esto y quién lo financia? 👇 pic.twitter.com/fHG0g5zZe5 — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) September 14, 2023

Las imágenes, que tildan a Semana como “revista paramilitar”, con palabras como “desinformación y desestabilización”, mostraron a Dávila junto a esos señalamientos.

Asimismo, la comunicadora fue utilizada en otras pancartas donde le hicieron un montaje con uniforme nazi, lo que llevó a que ella se preguntara quién está detrás de ese tipo de ataques.

Lo cierto es que la directora de revista Semana dejó un mensaje en el que apuntó contra Gustavo Petro en esas publicaciones, al tiempo que expresó el agradecimiento a quienes la han respaldado.

¿Qué dijo Vicky Dávila de Gustavo Petro?

La directora de revista Semana acudió a su cuenta personal de X (antes Twitter) para replicar las mencionadas imágenes y cuestionar al mandatario de Colombia por lo sucedido.

“Este es el resultado de los ataques del presidente Gustavo Petro. Así mismo las amenazas que se incrementan. Mi única defensa es Dios, mi familia, mi trabajo, la justicia y ustedes”, afirmó.

Dávila, que antes había cuestionado con una pulla la actitud del líder del Pacto Histórico contra los periodistas, también aprovechó para reconocer a sus seguidores por el respaldo recibido.

“Agradezco a Dios que ustedes no me dejan sola. Ustedes me dan fuerza para seguir cumpliendo con mi obligación como periodista, a pesar de los ataques, las calumnias y las amenazas que llegan hasta el más grande los poderes en el país”, aseguró.

A propósito de las muestras de apoyo con una etiqueta, la vallecaucana aprovechó para dejar en claro su convicción de mantenerse en la misma línea que ha mantenido en el último tiempo.

“Le pido a Dios que no nos abandone, que nos cuide y que proteja a Colombia y a nuestros hijos y a todas nuestras familias. Gracias siempre, yo también estoy firme”, finalizó.

Esta fue la publicación con el mensaje en el que expresó su confianza en la manera en la que afrontará esas pancartas en su contra, que causaron también la reacción de Uribe.