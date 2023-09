Este miércoles habló en ‘Sin Carreta’ con Juan Diego Alvira el periodista Daniel Coronell. Habló sobre el país, el Gobierno de Petro y sus roces con Vicky Dávila, directora de la revista Semana.

“Siempre el reto es encontrar una historia, ojalá una que quiera mantener oculta el poder y contarle a la gente. En ese sentido vamos a seguir trabajando y no olvidar lo básico del periodismo”, afirmó.

Coronell, quien acaba de ser nombrado presidente de Univisión, aprovechó para hablar sobre el Gobierno de Gustavo Petro y el rol que deberían cumplir los periodistas en Colombia.

“El mejor servicio que le podemos prestar a la sociedad es buscar la verdad, especialmente la verdad que el poder quiere mantener oculto. Por otro lado, el Gobierno tiene que aprender a ejecutar, no se puede quedar en el discurso y en la visión. Debemos exigirle al Gobierno resultados”, dijo.

Finalmente, sobre sus recientes roces con la periodista Vicky Dávila, Coronell afirmó que la respeta y que cuando tuvo la oportunidad la ayudó, pero que no espera nada de ella.

“Quiero siempre tratar a Vicky de la mejor manera, con inmenso respeto en el desacuerdo. He tenido enorme cariño por ella en el pasado y en lo que pude, muy modestamente, traté de ayudarla cuando tuve la oportunidad, no espero ninguna reciprocidad, no espero nada de ella, pero quiero portarme como me indican mis principios. Tengo inmensas dudas sobre la forma que ella está ejerciendo la profesión en este momento, pero haré todo lo posible por expresar esas dudas lo menos posible y siempre dentro del mayor respeto”, finalizó.