Esos besos son montajes que se suelen viralizar en redes sociales y que pretenden proponer una reflexión sobre la necesidad de reconciliar a dos rivales políticos que incluso se enfrentan en guerras, aunque también pueden resaltar similitudes entre personajes que parecen opuestos y no lo son tanto. Uno de los más famosos es entre Donald Trump y Vladimir Putin, por ejemplo:

Necesitamos un beso así entre Santos y Uribe, ¿o entre Santos y el Procurador? pic.twitter.com/FqSHFW7fSl — Luis Alfredo Arias R (@lariasrestrepo) May 26, 2016

Esa idea se reprodujo de manera cómica en Colombia con Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe:

@RevistaDONJUAN con tremendo beso de reconciliación en su portada. Contacto íntimo entre Santos y Uribe. @ELTIEMPO pic.twitter.com/wi9ukedTFj — Mauricio Silva G. (@msilvaazul) January 29, 2015

Cacerolo hizo su propia versión con los dos periodistas que parece mostrar como antagonistas, incluyendo el mensaje “No más polarización”.

Es a esa obra que Daniel Coronell reaccionó este jueves, en un espacio en el que responde preguntas de algunos de sus lectores. “Respeto todas las expresiones artísticas, aunque considero que es injusto”, comentó cuando le preguntaron por ello.

Aunque el espíritu de este tipo de obras pide justamente reconciliar posiciones opuestas, el mensaje no gustó al periodista, que se siente rebajado al mismo nivel que la directora de Semana: “Es un llamado a la no polarización y siento que me pone a mí en el mismo nivel de Vicky, y creo que eso no es justo”, dijo.

“Respeto a Vicky en lo personal. En lo profesional tengo grandes diferencias con lo que está haciendo, con lo que quiso hacer en su carrera y lo que terminó siendo Semana por obra y gracia de sus dueños, los señores Gilinski”, comentó.

Pero Coronell fue más allá: “Quisiera en el fondo de mi corazón que la gente entendiera que lo que yo hago es diferente. Puede que sea peor, pero es diferente, y que a partir de esa comprensión pudiéramos darle la justa medida a unos y otros”, añadió.

Eso sí, el columnista descartó que sintiera el mural como una falta de respeto. “No siento que haya hecho la guerra con ella”, cuestionó, aunque reconoció que “es una interpretación del arte, y en el arte es respetable”.

Aquí está el segmento en el que se ve la reacción de Coronell al mural de Cacerolo:

Coronell también cuestionó a Vicky Dávila por pelea con Cecilia Orozco y entrevista a Nicolás Petro

Pero el tema del mural no fue el único que tocó Daniel Coronell respecto a su excompañera en Semana. También se refirió a la pelea que ella sostuvo con su colega Cecilia Orozco Tascón por una columna en la que la cuestiona y habla de las primicias que la Fiscalía le otorga a la revista.

“Cecilia es una periodista de mucha experiencia, con un reconocimiento que se ha forjado en décadas de trabajo honesto”, dijo el ahora periodista de el medio Cambio Colombia, antes de cuestionar a Dávila: “La salida de Vicky y esos epítetos demuestran no solo que no tiene razón siendo cierta falta de compostura, cierta falta de educación para tratar una diferencia”.

“Las preocupaciones que está poniendo Cecilia en su columna son preocupaciones válidas, no solo porque es obvio que hay una alianza cotidiana entre Semana y la Fiscalía, sino porque el fiscal está en trance de convertirse en candidato político y Semana, en el trance de impulsarlo, y eso me parece que es supremamente negativo para la aplicación de justicia en Colombia”, subrayó. “Que un fiscal ejerza sus funciones pensando en su futuro electoral es algo que debería llenar de preocupación a los colombianos, y sobre todo a la Corte Suprema de Justicia”.

Coronell también recordó “numerosos abusos” de los que se ha acusado al fiscal Francisco Barbosa, como “llevarse un jet privado de la Fiscalía para un paseo familiar disfrazado de diligencia a San Andrés”, que sus “empleadas de servicios domésticos sean contratistas de Fiscalía” y que “carros y escoltas sean usados para pasear a mascotas del fiscal”.

“Soy solidario y me preocupa que haya plan contra su vida, pero no quiere decir que lo convierta en hombre virtuoso y debamos olvidar lo que ha hecho”, aclaró. “Ha hecho una pésima Fiscalía pero proteger su vida es algo que le atañe al país y a la democracia”.

El periodista también habló de la entrevista de Dávila a Nicolás Petro, con motivo de su reciente escándalo. Aunque le valoró que “es muy buena entrevistadora y tiene mucho olfato de dónde puede salir un titular”, cree que “uno no puede ceder a la tentación de volver más importante la pregunta que la respuesta”.