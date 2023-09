La tragedia de la niña fallecida en un colegio del municipio de Mosquera sigue produciendo indignación en la comunidad, luego de conocerse que la menor se ahogó al intentar comer un pedazo de carne y, aparentemente, no habría sido atendida con prontitud.

El hecho ocurrió en el barrio el Porvenir Río, más exactamente en la Institución Educativa Mayor de Mosquera, mientras la niña se encontraba comiendo el refrigerio escolar.

La mamá de la pequeña habló con City Noticias y relató cómo se enteró de la muerte de su hija de seis años.

“Me llamaron a las 11 de la mañana y me dijeron que mi niña se estaba ahogando. Llego al colegio y la encuentro tirada. La veo que está un poco morada. Intento hablarle, pero ella no reaccionaba… Tardó en llegar la ambulancia y cuando llegó, la retuvieron media hora y ahí creo que mi niña ya estaba muerta”, contó la madre en el mencionado canal.

La tía de la menor también dialogó con el citado medio y dijo que pasaron 40 minutos sin que el colegio la ayudara, luego montaron a la niña a una ambulancia y se desentendieron.

“Yo saco la conclusión de que la niña ya salía muerta del colegio porque no me parece la acción que tomaron. No se tuvo los cuidados necesarios con la bebé”, señaló la tía.