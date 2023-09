Michell Manuela Hernández Bermúdez, una menor de seis años, falleció en Mosquera (Cundinamarca) luego de asfixiarse con comida que le fue suministrada en una institución educativa del municipio.

Los hechos se registraron alrededor de las 11 de la mañana del pasado miércoles 13 de septiembre, en la Institución Educativa Mayor de Mosquera, en el barrio Porvenir del Río, en donde se presentó el incidente mientras los estudiantes se encontraban en el horario del refrigerio escolar.

“Me llamaron a las 11 de la mañana y me dijeron que mi niña se estaba ahogando. Llego al colegio y la encuentro tirada en donde la veo que está un poco morada, Intento hablarle pero ella no me responde. Cuando llego la ambulancia creo que ya mi niña estaba muerta”, manifestó la madre de la menor, a City Noticias.