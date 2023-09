Una familia en Bogotá vive una tragedia con la muerte de Helen, una niña de ocho años que falleció este lunes 11 de septiembre luego de estar varios días en delicado estado de salud, después de que fue arrollada por un motociclista frente a su casa en la localidad de San Cristóbal, según informó El Tiempo.

La menor murió por las graves heridas que le dejó el fatídico accidente. Sus familiares hablaron con el citado medio y contaron detalles de cómo la menor fue atropellada por un irresponsable motociclista.

“La niña iba a atravesar la calle, pasó primero un SITP y vio que el bus se alejó, pero no se dio cuenta de que venía la moto”, contó Gregorio Alfonso, abuelo de la pequeña en el rotativo.

Luego del accidente, la menor fue llevada a un centro médico donde posteriormente falleció: “Ayer estaba estabilizada, pero en la mañana de este lunes sufrió un paro. Es una hija de Dios, es una niña que es muy alegre, que tenía grandes cosas para ofrecerle a esta humanidad”, dijo Maryi Alfonso, madre de Helen en el citado diario.



Sumado al irreparable dolor que tiene en estos momentos esa familia, el conductor de la moto que atropelló a la pequeña se escapó del lugar de los hechos y hasta el momento no ha sido identificado, pues las autoridades tampoco le han prestado la atención suficiente a este caso.

Su madre le mandó un mensaje en la entrevista al motociclista para exigir justicia sobre la muerte de su niña: “En este momento no queremos represalias de ningún tipo, creo que Dios es justo y conoce todo. Nosotros no queremos hacerle daño. Tal vez usted no tiene los papeles al día de su moto, pero estaría bueno que diera la cara a la comunidad porque es injusto que esto suceda y las personas se vayan”.