Los habitantes de Mosquera, en Cundinamarca, se encuentran molestos por el fallecimiento de Michell Manuela Hernández Bermúdez, quien perdió la vida en la Institución Educativa Mayor de Mosquera.

La menor de 6 años habría muerto asfixiada luego de comerse un pedazo que le dieron en el colegio en la hora del refrigerio escolar. Luego de que se conociera el caso, varios ciudadanos decidieron salir a protestar y tapar una de las salidas de Bogotá.

En redes sociales circulan imágenes de la protesta que llevan a cabo los ciudadanos, que piden que se haga justicia por el lamentable caso de la niña.

#Atención A esta hora se registra manifestación en la salida de Bogotá por la calle 13. Se trata de habitantes de Mosquera que protestan por la muerte de una niña de 6 años en un colegio del municipio tras consumir alimentos en la institución. pic.twitter.com/7n7hZKXnbK — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 14, 2023

Qué dice la madre de la menor sobre el caso y las medidas que tomó el colegio

“Me llamaron a las 11 de la mañana y me dijeron que mi niña se estaba ahogando. Llego al colegio y la encuentro tirada, en donde la veo que está un poco morada. Intento hablarle, pero ella no me responde. Cuando llego la ambulancia creo que ya mi niña estaba muerta”, indicó la mamá de la menor, a City Noticias.

Además, otros familiares y habitantes del sector indican que la comida, en especial la carne, no estaba en condiciones para el consumo de una persona.

También aseveran que la reacción de las directivas del colegio fue tardía, ya que demoraron alrededor de 40 minutos para llevar a la menor a un centro médico.

#Noticias #Actualización| Tras la muerte de una menor de seis años en un colegio de Mosquera, la comunidad del municipio adelanta una manifestación sobre la calle 13. pic.twitter.com/qn0p74tx9I — Cristalina Estéreo (@cristalinafm) September 14, 2023