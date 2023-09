Bogotá sigue erigiéndose como una de las ciudades de Latinoamérica que recibe más eventos al año. La capital colombiana volverá a ser el epicentro de las buenas ideas en la industria creativa.

(Vea también: Majida Issa boleteó a actor que trató de besarla en escena de “respiración boca a boca”)

El Festival El Dorado busca promover la disminución de la brecha de género abriendo espacios de diálogo, crítica y entendimiento a través de la publicidad y el poder de las ideas para mover la sociedad actual.

Qué es el Festival El Dorado 2023

El festival 2023 desarrollará su sexta versión con el prestigioso programa See It Be It Latam de Cannes Lions, (abierto a todas las mujeres, personas trans e identidades no binarias que trabajan en industrias creativas en la región) enfocado al aprendizaje de dos días hecho en colaboración con Falabella.

El evento también contará con una importante agenda académica y la participación de un grupo de 12 mujeres de la región que fueron seleccionadas para hacer parte de actividades especialmente diseñadas para acelerar su carrera e impulsar su desempeño profesional. Esas invitadas especiales tendrán acceso a la sala de juzgamiento, talleres, charlas, mentorías y una variedad de oportunidades de networking que estarán a su alcance.

Las 12 mujeres que fueron llamadas a conformar la clase 2023 recibirán un pase completo para asistir al festival y la organización dispondrá para ellas de alojamiento de cortesía los días del evento, además del programa de mentoría exclusivo con los líderes más respetados de la industria en la actualidad.

Lee También

A la convocatoria se postularon 183 mujeres de 14 países del continente y fueron elegidas las siguientes:

Adriana Weinberg, Regional Director of Creative Excellence, Ogilvy Latam.

Andrea Valbuena Ladino, Directora creativa, Dirty Kitchen Colombia.

Caro Wainstein, Creativa, La América Buenos Aires, Argentina.

Carolina Quintero, Senior Copywriter, Dislicores Colombia.

Daniela Cabezas Narbona, Senior Copywriter, VMLY&R Chile.

Daniela Prieto, Senior Creative Copywriter, Media.Monks Colombia.

Geraldine Rodríguez T, Redactora Creativa, Leo Burnett Open Hub Colombia.

Laura Ballesteros, Creative Copy Senior, Edelman Colombia.

María Constanza Santacruz Gaitán, Associate Creative Director, DDB Colombia.

Natalia Castro Mendoza, Directora de Arte, Publicis Colombia.

Sara Paz Bolaños, Redactora Creativa, MullenLowe SSP3 Colombia.

Valentina Carrete Peredo, Directora Creativa, BBDO Mexico.

Cuándo y dónde será el Festival El Dorado en Bogotá

La cita será los próximos 4 y 5 de octubre, en el Club Altos del Chicalá, en la capital colombiana. Todos los detalles los podrá encontrar en la página www.festivaleldorado.com.