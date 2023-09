En entrevista con el personaje ‘Juanpis González’, que interpreta el humorista Alejandro Riaño, Majida Issa contó una anécdota con un actor que le quiso hacer una broma durante una escena que implicaba contacto físico.

La actriz, reconocida por protagonizar las producciones ‘La ronca de oro’ y ‘Sin senos no hay paraíso’, explicó que ella le tenía que dar respiración boca a boca a un colega, pero que su compañero no se tomó en serio los ensayos y le metió la lengua, como si le fuera a dar un beso apasionado.

“Teníamos que hacer una escena en la que yo le tenía que dar respiración boca a boca y el actor empezó a hacer cosas para mamarme gallo, para joder. Teníamos que ensayar la escena porque era un momento importante. Yo tenía que acercar mi boca a él cada vez que ensayábamos y él empezó a soplarme dentro de la boca, a meterme la lengua, a tratar de besarme y le dije: ‘compañero, no lo hagas más'”, dijo en un principio.

De hecho, la isleña contó que en su momento le dijo al actor que le incomodaban ese tipo de bromas, pero que a él no le importó, a tal punto que le tocó ‘vengarse’ metiéndose un chicle a la boca para arrojárselo cuando se le acercara.

“Le decía que era incómodo, que no me parecía chistoso, como él seguía y ya íbamos a grabar, pedí un chicle y me lo pegué en el paladar. Si el sopla o mete la lengua le va el chicle y tenemos que cortar la escena porque ya le había advertido”, precisó.