Gustavo Petro, quien anunció este jueves 27 de julio una nueva licitación para el metro de Bogotá, quedó bajo la lupa de la actriz Majida Issa durante una conversación con Martín de Francisco y Santiago Moure.

La sanandresana expuso su postura en ‘La tele letal’, durante una dinámica en la que opinan sobre figuras públicas del país. Desde el minuto 49:38 de este video se refirió al presidente de Colombia.

La actriz respondió sobre varios personajes de la política nacional y, antes de hablar acerca del presidente de Colombia, explicó sus razones para no ahondar demasiado al opinar del tema.

Aún así, la artista que es sobrina de Miguel Varoni y nieta de la fallecida Teresa Gutiérrez se sinceró sobre su postura en el momento de las elecciones presidenciales.

“No tengo muchos comentarios al respecto [de la gestión de Petro]. Yo realmente no voté por Gustavo”, aseguró, lo que provocó la reacción de Martín de Francisco frente a esa decisión, mientras que Santiago Moure supuso que el voto fue para Rodolfo Hernández, lo que ella desmintió.

“Es la primera vez en mi vida que voto en blanco. Yo odio votar en blanco y mi diatriba era esa. Yo decía: ‘¿Qué voy a hacer? No puedo hacerle la equis ni a este ni a este. La mano se me va a caer'”, recordó.

A pesar de que los presentadores le insistieron, con su característico sarcasmo, sobre las posibilidades que tenía entre Petro y Hernández para esas elecciones, Issa fue tajante.

“Ni lo uno ni lo otro. Yo quería llorar. Fue la primera vez en mi vida que dije: ‘¿Qué hago con este tarjetón? No puedo no venir, pero debería votar en blanco’. Me temblaba la mano, como en escena sobreactuada”, aseveró.