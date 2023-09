El pasado primero de septiembre, la experimentada actriz y su novio Jim Velásquez —que es 30 años menor— compartieron en sus redes sociales un video en el que quedó registrada la propuesta de matrimonio que hizo él en Cartagena.

(Vea también: Alina Lozano y Jim Velásquez anuncian boda oficial; ya tienen fecha y lugar para ello)

En las imágenes, ambos aparecían en una playa en traje de baño y estaban acompañados por la madre del joven, quien fue quien le entregó el anillo a su hijo para que hiciera la propuesta.

Después de ello, todo parece indicar que diferentes internautas comenzaron a dejarles comentarios a los actores, pero hubo uno en especial que llamó la atención de Lozano.

Qué le dijeron a Alina Lozano

Según contó la actriz este viernes 8 de septiembre, una mujer se refirió a una parte de su cuerpo en términos que no eran los adecuados.

“Hubo una señora que me escribió: ‘Quítese la oscuridad de la entrepierna, señora’”, explicó Alina Lozano.

Acá, lo que dijo la artista (desde el minuto 2:30):

Aunque la actriz aseguró que ya está acostumbrada a recibir cualquier tipo de comentarios, ese en específico despertó cierto interés en ella, teniendo en cuenta que actualmente hay varios tratamientos para el aclaramiento de la piel.

“Si la mujer o la persona lo quiere hacer me parece maravilloso, pero no es una obligación. Estaba con mi vestido de baño… y [me dice] quítese la oscuridad de la entrepierna. Le dije: ‘Señora, quítese la oscuridad de la mente y la perversión porque qué hace mirándome la entrepierna’. Además que si yo hubiera tenido una tanga… no, no, yo no soy de eso. Si me gustara me la pondría porque no tengo ningún problema con mi cuerpo”, explicó la artista.

Lee También

Por último, Alina Lozano señaló que es su color de piel natural y que en la playa disfrutó haber visto la libertad de las mujeres para lucir sus cuerpos.

“No tengo un apego grande al tema de la imagen. Yo me siento a compartir natural y entonces ahora resulta que para ponerme un bikini tengo que ir a hacerme un blanqueamiento. Ustedes vieran cómo me encantó ver en la playa mujeres de todas las edades con su traje de baño, me encantó y dije qué importa. Parece que produce mucha rabia que personas disfruten la vida y una relación”, concluyó.

Cabe mencionar que la pareja de actores anunció que se casarían oficialmente en Villa de Leyva en noviembre.