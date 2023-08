La relación que tuvieron Alina Lozano y Jim Velásquez fue una de las más comentadas de los últimos tiempos. Algunos pensaron que fue realidad, mientras que, para otros, no dejó de ser una actuación.

(Le puede interesar: “Me quité un peso de encima”: Alina Lozano, contundente sobre matrimonio con Jim Velásquez)

Lo cierto es que, a través de sus redes ambos confirmaron su separación y cada uno tomó por caminos diferentes. Sin embargo, parece que el amor quiere seguir tocando a su puerta.

Fue Alina Lozano quien habló del tema en una historia de Instagram. Allí afirmó que luego de su ruptura con Jim habían aparecido pretendientes.

Sin embargo, luego de esta confesión también aseguró que por ahora no estaba disponible, pues necesitaba sanar su corazón.

“Discrepo. No me parece. El peor momento para que aparezca alguien en mi vida es este, porque yo estoy en pleno duelo y yo soy de las que hace su duelo. Yo soy de las que extraña, siente nostalgia y atraviesa su duelo. Así que no, queridos, no estoy disponible”.