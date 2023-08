Ya se volvió viral el episodio en el que Nicolás Arrieta golpea en la cara, con una cartilla ‘Nacho, lee’ a ‘La Liendra’, lo que sirvió para dar a conocer la pelea que van a tener y que va a ser transmitida por redes y plataformas.

(Lea también: ‘Westcol’, ex de Aída Victoria, duro con Nicolás Arrieta: “Está metiendo, necesita ayuda”)

Y Lina Tejeiro, que estuvo en el evento que calentó este encuentro de ‘influencers’, mostró la cara que le quedó al ver el encontrón.

Los que no saben, estos personajes de redes sociales quieren aprovechar su mala relación para hacer plata, por eso se inspiraron en lo que viene pasando a nivel mundial con eventos de pelea como los de Logan Paul o de Ibai Llanos. Y lo que empezó como un reto de niños, terminó con un plan de negocio que involucra marcas reconocidas, patrocinadores grandes, transmisiones por ‘streaming’ y una noche de peleas con más protagonistas.

Lina Tejeiro y su cara al ver los golpes entre Nicolás Arrieta y ‘La Liendra’

Quienes no son muy pegados a las redes sociales de estos personajes, no tenían idea de que el martes 22 de agosto de 2023 iba a ser la presentación oficial de la pelea, mucho menos que iba a darse el ‘cara a cara’ entre ellos. Pero los videos de las agresiones entre el bogotano y el quindiano se volvieron virales y es muy difícil que a alguien no le haya llegado alguna de las imágenes a su celular.

Pero el caso de Tejeiro es diferente, ya que ella misma ha confesado que es cercana y tiene muchas personas en común a Arrieta, por eso fue invitada especial al evento y estaba en el lugar de la acción cuando todo estalló.

En las historias de Instagram de la actriz uno puede encontrar lo que hace día a día, desde que se levanta, pasando por las promociones de productos de salud y belleza que usa y llegando a las compras que hace junto a su mamá. Y eso era lo que estaba haciendo antes de llegar al ‘cara a cara’ de Nicolás Arrieta y ‘La Liendra’, así lo contó:

“¿Qué hago aquí?… No sé, ya lo sabremos.

Estaba comprando cosas para mi casa, terminé comprando ropa y ahora estoy… ¿En dónde estoy?

En el ‘careo’ de la pelea de ‘La Liendra’ y Nicolás Arrieta. ¿Qué hago aquí? No sé, pero aquí llegué”

Eso decía en la historia que subió Lina Tejeiro, antes de que ocurriera lo que ya todos conocen, pero un rato después subió un ‘boomerang’ en el que se nota su cara de sorpresa y el gesto es claro de que había ocurrido algo inesperado o que ella no creyó que fuera a ocurrir:

(Vea también: 30.000 pesos tienen a Lina Tejeiro de pelea con Claro; problema les ocurre a muchos)

“Yo iba a la notaría, de la notaría iba a comprar unas cosas que necesitaba para la casa y ya, se suponía que me venía para mi casa. Pero terminé en el ‘cara a cara’ de ‘Nico’ Arrieta y ‘La liendra’. Solo estoy pensando en algo, si así fue el ‘cara a cara’, ¿cómo va a ser la pelea? O sea… Sin palabras”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chismosa (@la_chismosa_news)

Sabiendo que ella y sus personas cercanas tienen relación con Nicolás Arrieta, ella termine siendo una de las que promocione la pelea que se viene entre estos y otros ‘influencers’, pero su reacción fue clara y ella lo vivió a pocos metros.