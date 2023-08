Avianca es una de las aerolíneas más conocidas en Colombia y aunque es de las más grandes, son muchas las quejas de usuarios que viajan en ella, así cómo hace días se reportó una trifulca por un vuelo.

En este sentido, ni los famosos se salvan del mal servicio que dan en varias ocasiones. El alemán que es creador de contenido en Colombia, Dominic Wolf, escribió muy enojado lo que le pasó con Avianca en las últimas horas.

(Vea también: Julio Sánchez Cristo defendió a Dominic Wolf y acabó con Ramón Jesurún por lío de camiseta)

Wolf, quien hace poco tuvo un problema por ponerse la camiseta de la Selección Colombia, asegura haberse puesto en contacto con los trabajadores de la aerolínea para que le solucionaran el problema, pero la respuesta fue que esperara hasta el otro día, pero no le cubrían gastos de estadía, ni compensación.

El alemán, ante la negativa y absurda respuesta que, según él, le dio la aerolínea, decidió mostrar un meme que le mandaron y seguir hablando del mal servicio que le dieron:

“Ahora sí, de repente, pues llegué con la cámara grabando a la supervisora, preguntando ¿por qué no hay puesto para mí?, y de repente hay puesto. No entiendo cómo hace cinco minutos antes no había un puesto para mí, y de repente sí, de un vuelo que compré hace unas semanas. Entonces yo no entiendo por qué de repente con la cámara sí hay puesto, pero antes no”.