El alemán Dominic Fabian Wolf informó que no volverá a usar la camiseta de la Selección Colombia luego de conocer un comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol, que le pidió retirar varios videos que ha subido a sus redes sociales porque no cuenta con los derechos de imagen para usar dicha prenda.

La extraña notificación de la FCF, dirigida por Ramón Jesurún, ha causado molestia y hasta el periodista Julio Sánchez Cristo expresó su rechazo al considerar que el alemán es un gran embajador de la cultura colombiana y que la camiseta de la Selección es un símbolo que representa al país, por lo que no debería pedir permiso para usarla.

Este martes 15 de agosto, el director de La W lanzó duros cuestionamientos contra Jesurún por la orden dada al ‘influenciador’ alemán y dejó en evidencia que todo es por acuerdos económicos.

El periodista recordó casos similares, como el de Ivana Knöll, modelo croata que se hizo conocida en el Mundial Qatar 2022, o el de Natalia Betancourt, quien se hizo famosa en Brasil 2014 cuando era enfocada en los estadios con la camiseta de la Selección Colombia, para mostrar que el reclamo de la FCF roza en los absurdo.

Dominic Wolf, quien se ha hecho conocido en redes sociales por su amor a Colombia, tiene en líos con la Federación Colombiana de Fútbol porque le pidieron eliminar los videos en los que portaba la camiseta de la Selección Colombia.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el alemán dijo sentirse “decepcionado y frustrado”, debido a que incluso la FCF le dijo que tenía tres días hábiles para eliminar los videos portando la prenda.

“En un momento me emocioné porque pensé que me decían algo bonito por siempre utilizar la camiseta con orgullo, o que me iban a invitar a un partido, pero no. Quedé en ‘shock’ porque escribieron que tenía tres días hábiles para bajar los videos porque si no iban a empezar acciones legales en mi contra, ¿qué tal esto?”, dijo Wolf.