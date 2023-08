El reconocido creador de contenido que exalta la cultura y costumbres de Colombia recibió un baldado de agua fría por parte de la FCF, que le prohibió ponerse la camiseta de la Selección para sus videos, al parecer, con ánimos de lucro. El ‘influencer’ vive desde hace años en territorio nacional y ha mostrado con orgullo los rincones del país, al punto de amar la nación y considerarse un colombiano más.

Incluso ha recibido exaltaciones por parte del Congreso por mostrar las riquezas colombianas en sus videos, obteniendo la Cruz de Solidaridad Social, que sólo 24 personas las han logrado. Pero ahora, tuvo una noticia por cuenta de una de sus prendas más características en su video: la camiseta de la Selección Colombia.

Dominic no puede usar camiseta de Selección Colombia por orden de la FCF

A través de un video en su cuenta de Instagram, el extranjero mostró el comunicado de la Federación y por el cual se sintió frustrado porque le exigieron retirar sus contenidos con la remera, argumentando que no tiene los derechos de la imagen para usarlos en sus clips. Además, Wolf dijo que tenía tres días hábiles para hacerlo o de lo contrario tomarían acciones legales.

“En un momento me emocioné porque pensé que me decían algo bonito por siempre utilizar la camiseta con orgullo, o que me iban a invitar a un partido, pero no. Quedé en ‘shock’ porque escribieron que tenía tres días hábiles para bajar los videos porque si no iban a empezar acciones legales en mi contra, ¿qué tal esto?”, dijo.

Dominic agregó que se siente muy decepcionado porque en todo este tiempo que vive en Colombia, y en los cuatro años que lleva usando la camiseta amarilla, no se había sentido tan poco valorado por una institución nacional. “Creo que no hay ningún extranjero ni ningún colombiano que se ha puesto tanto la camiseta estos años tanto como yo. Siempre lo he hecho por el amor e identidad que tengo con mi país, Colombia”.

A pesar de que considera que es rara la ley en Colombia con el tema de derechos de imagen, acató la decisión y bajó los videos de sus redes sociales para evitar problemas legales. Sin embargo, no ocultó su tristeza al ver cómo fue su primer contacto con la Federación, entidad a la que considera que apoyó durante mucho tiempo.

