La derrota de la Selección Colombia Femenina en cuartos de final del Mundial, en un duelo en el que ha conseguido tener contra las cuerdas a las vigentes campeonas de Europa y de la Finalissima hasta el final, ha tenido un sabor agridulce.

(Lea también: Millonario premio que se le escapó a jugadoras de Colombia por eliminación del Mundial)

La ‘Tricolor‘ ha maravillado al mundo entero con su fútbol y ha demostrado que puede plantarle cara a cualquier selección. Ha cerrado un torneo casi perfecto y, por momentos, ha dominado su partido de cuartos, llegando a ponerse por delante en el marcador y acariciando el empate que les hubiese llevado a una prórroga.

Catalina Usme, la histórica goleadora de la selección y uno de los pesos pesados de esta plantilla ha hecho toda una declaración de intenciones en zona mixta tras el partido:

“Este no puede ser el techo, este no puede ser el final. Este tiene que ser el comienzo para mejores cosas para este equipo, mejores condiciones, un proyecto ambicioso que nos ponga a nosotras a trabajar duro […] Creo que lo que pasó hoy fue maravilloso, no ganamos, es el deporte […] Hoy Colombia puede ser potencia mundial, pero yo quiero que les den mejores condiciones a esas niñas, mejores condiciones para que vengan y ganen un Mundial”, señaló Usme.