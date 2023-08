Con el corazon hinchado de orgullo están los colombianos por la destacada actuación de la Selección Colombia Femenina con la brillante actuación en el Mundial de Australia, pues pese a que el equipo quedó eliminado contra Inglaterra en cuartos de final, hizo emocionar a todos los hinchas con sus goles y unión de grupo.

(Vea también: Nelson Abadía defendió su proceso en Selección Colombia y encaró supuesto veto a jugadoras)

Una de las que se pronunció sobre la presentación de Colombia en Australia fue una de las grandes referentes del fútbol femenino. Se trata de Yoreli Rincón, quien este año regresó al país para jugar con Nacional. La futbolista habló con ‘La Red’, de Caracol TV, se involucró en el resultado y contó cómo vivió esa experiencia.

“Independientemente que esté o no en la Selección, siguen siendo mis compañeras, así lo siento yo. Son los mismos objetivos, aunque no esté yo y me he encargado de mandarles mensajes de apoyo”, comentó.

Además, Yoreli Rincón tuvo muchas palabras de elogio para las jugadores y lo que lograron hacer en el torneo y lo que eso produjo en el país: “Me siento orgullosa de lo que hicieron, de lo que lograron, de cómo portaron la camiseta y cantaron ese himno. Nos hicieron emocionar a todos los colombianos, no hay ninguna tristeza y hay alegría y orgullo por lo que acaban de hacer y lo que seguirán haciendo”.

Lee También

Finalmente, Rincón se refirió a cómo se dio su llegada a Atlético Nacional, equipo con el que jugará este semestre: “Llevaba varios años fuera del país, varios campeonatos en diferentes ligas y la experiencia fue muy importante. Daniela Montoya insistió con la Copa Libertadores que se iba a hacer en Colombia y ella fue la que me hizo el contacto con los dirigentes. Hasta en el apartamento donde estoy viviendo me ayudó ella [Daniela Montoya], somos vecinas”.