La Superintendencia de Industria y Comercio anunció que para dar por cerrada la investigación en contra de Avianca por no informar acerca de la posible integración con Viva Air, aceptó un plan de atención a los usuarios afectados por el cierre de operaciones de la aerolínea de bajo costo, que les permitiera recibir el servicio al que tienen derecho.

(Le puede interesar: Dato tiene volando alto a Latam y Avianca: son las aerolíneas más puntuales del mundo)

La superintendente María del Socorro Pimienta Corbacho explicó el alcance de la decisión desde Cartagena, donde se celebra el Congreso Empresarial Colombiano de la Andi.

De acuerdo con su explicación, la aceptación del paquete de beneficios y garantías busca privilegiar la protección de los consumidores, y además, proteger la libre competencia y al mercado de transporte aéreo en Colombia.

Acerca de los alcances de dicho plan de garantías, Francisco Melo, delegado para la Protección de la Competencia de la SIC, explicó que Avianca tendrá una serie de obligaciones que consisten en dar a los consumidores afectados por la suspensión de las operaciones de viva dos beneficios a elección de los consumidores: la reubicación gratuita en otro vuelo o un descuento que irá del 35 % al 60 %.

“En primer lugar, un beneficio consistente en las reubicación del vuelo en las condiciones que estaban establecidas en el tiquete que habían comprado, sujeto a disponibilidad. Para eso los usuarios tendrán que ir a los aeropuertos para solicitar el acceso. Y una segunda medida consiste en ofrecer unos tiquetes con unos descuentos sustanciales para los consumidores: en caso de que se de que soliciten tarifas M, L, y XL, el descuento será el 60 % para los consumidores, y para quienes soliciten tarifas X y XS, el descuento será del 35% ”, explicó Melo.

(Lea también: Precios de vuelos nacionales pondrían felices a los colombianos; muchos alistan maletas)

Hay que tener en cuenta que este plan está disponible para los usuarios que compraron tiquetes para volar hasta el 30 de septiembre de 2024, y entrará en vigor una vez se surtan las notificaciones a las partes interesadas y a los terceros intervinientes, un proceso que podría tardar unas dos semanas.

Adicionalmente hay otra serie de medidas orientadas a que este tipo de comportamientos no nse presenten y no haya violaciones a la libre competencia y afectación a los consumidores. “Se exige a Avianca la adopción de un programa de cumplimiento completamente serio y ejecutable, además de un sistema muy riguroso de vigilancia para garantizar que se implemente adecuadamente este sistema y que no haya violaciones a la libre competencia”, señaló el delegado.

Lee También

Incluso, la superintendente Pimienta agregó que si Avianca no cumple con los acuerdos, podrá verse expuesta a multas de hasta 100.000 salarios mínimos mensuales vigentes.