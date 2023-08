Así lo dio a conocer en un video de Instagram, red donde tiene 1 millón de seguidores, expresando que la Federación Colombiana de Fútbol (FCP) le mandó un comunicado prohibiéndole usar la camiseta oficial en sus videos.

“El motivo de la presente comunicación consiste en informarle que ha llegado a conocimiento de la Federación Colombiana de Fútbol, que a través de la cuenta de Instagram @dominiccolombia, se han realizado publicaciones en las que se evidencia una asociación indebida con la FCF, en particular con la Camiseta Oficial de la Selección Colombia y de su indumentaria oficial, todo con el fin de incentivar actividades comerciales de empresas y/o marcas a las que usted realiza publicidad”.

“A nuestro juicio, se está haciendo un uso ilegítimo de los signos distintivos de la FCF en los términos de la Decisión 486 de 2000, toda vez que el uso de la indumentaria y la Camiseta Oficial de la Selección Colombia no ha sido consentido ni autorizado por la FCF”.

Es decir, la FCF acusa al creador de contenido alemán de hacer publicidad para terceros mediante la camiseta de la sele sin tener un aval legal de la entidad máxima del fútbol profesional colombiano.

Por ejemplo, en un video porta la camiseta mientras hace aseo del hogar con la descripción “cuando un gringo conoce a un latino”, el video se ve orgánico pero lo que pretende la FCF es que mediante esas publicaciones no lucre económicamente a Adidas u otras marcas.

A ello se suma que Dominic Wolf, según mostró el periodista deportivo Paolo Arenas, hizo publicidad con la camiseta de Colombia puesta. Un caso que llamó la atención (y que el comunicador mostró) fue que el ‘influencer’ promocionó la marca de cerveza Andina, que no tiene relación en cuanto a patrocinios con la Federación Colombiana de Fútbol y la cual sería la gota que rebalsó el vaso contra el aleman.

A diferencia de que un colombiano la use y suba una foto a sus redes para apoyar a la selección femenina o masculina en un compromiso, la federación siente que no la usa con la intención puramente de apoyar sino de hacer publicidad.

“Si no retiro dichos videos me dijeron que van a iniciar acciones legales en mi contra” expresa el alemán en el video que tiene más de 75.574 ‘me gusta’.

Por ello accionó y borró los videos que hizo con esfuerzo y un equipo de trabajo que se ha constituido por años.

Dominic agregó que se siente triste por la medida ya que ha trabajado diversos años para dar a conocer lo mejor de Colombia, “me siento como cuando le ayudas a alguien por muchos años sin pedir nada a cambio y te llega al final para darte un puño en la cara”.

“Siempre me ha encantado ponerme la camiseta de la Selección porque sentí una conexión especial con el país que tanto amo, desde el primer video que hice hablando bien de Colombia en el año 2019 hasta el día de hoy me he puesto la camiseta de la Selección para poder mostrar las cosas bonitas de este país”, añadió Dominic.