El expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a tener otro cruce de palabras con Daniel Coronell, nuevamente a través de Twitter. Para nadie es un secreto que el otrora senador ha tenido discusiones subidas de tono con el periodista que trabajó en medios como Semana y Noticias Uno, ya que este, en diversos artículos, columnas e investigaciones, asegura que el exmandatario ha incurrido en cuestionadas actividades.

En esta ocasión, Uribe arremetió contra Coronell a través de su cuenta en Twitter, asegurando que este hacía periodismo sesgado, y lo asoció con Justo Pastor Perafán, exnarco colombiano que fue extraditado a Estados Unidos.

No tengo evidencia de que Daniel Coronell sea narcotraficante, pero fue patrocinado por el narcotráfico, por Perafán. Además es un personaje oscuro en la manera como infiltra a la justicia. Hace periodismo político, sesgado, que lo presenta como investigativo

Al poco tiempo que el expresidente publicó los señalamientos, Coronell le respondió en una serie de tuits, asegurando que no se dejará amedrentar y que los sustentos de Uribe no han tenido éxito por más de 20 años. Además, posteó una serie de artículos en los que ha criticado al fundador del Centro Demócratico.

“El expresidente Álvaro Uribe Vélez intenta nuevamente amedrentarme con la infamia que ha tratado de sustentar, sin éxito, durante 21 años (8 de ellos usando ilegalmente la inteligencia del Estado). Le repito que así no me silenciará, tendrá que apelar a métodos más drásticos”, respondió Coronell.

El señor expresidente @AlvaroUribeVel intenta nuevamente amedrentarme con la infamia que ha tratado de sustentar, sin éxito, durante 21 años (8 de ellos usando ilegalmente la inteligencia del Estado). Le repito que así no me silenciará, tendrá que apelar a métodos más drásticos.

Sin embargo, este no se quedó ahí, porque luego bombardeó Twitter con sus artículos contra Uribe. Le señaló su presunta “compra de votos para aprobar la reelección presidencial”, condenas a exdirectora del extinto Das, e incluso metió en la arremetida a sus hijos Tomás y Jerónimo.

Para cerrar, Coronell le dijo: “He soportado por años persecuciones, amenazas, campañas de desprestigio. Seguiré cumpliendo con mi deber. El señor expresidente Álvaro Uribe no me va a silenciar con infamias”.

He soportado por años persecuciones, amenazas, campañas de desprestigio. Seguiré cumpliendo con mi deber. El señor expresidente @AlvaroUribeVel no me va a silenciar con infamias.

