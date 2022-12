El reconocido periodista usó su reporte diario en W Radio para dar a conocer audios en los que Emilio Tapia habla ante la Fiscalía y brinda detalles del caso Centros Poblados (plata destinada para internet de colegios públicos que se perdió).

Coronell reprodujo los audios en los que Tapia confiesa ante la Fiscalía una supuesta colaboración con la mamá de la exministra Karen Abudinen para sacar una tajada del dinero.

“El socio me dijo: ‘mira, me está hablando la mamá de la ministra, la mamá, aquí en Barranquilla. Y tal. Y me está llamando que para organizar el tema, que no sé qué’. Yo le dije: ‘mira, si tú quieres escucha, pero yo no asisto a eso’. Efectivamente, se reúne, habla, ¿y sabe cuánto le pidió? el 7 %”, se escucha decir a Tapia en los audios.